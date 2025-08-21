Nördlinger Minigolf-Meisterschaft wird ausgetragen: So klappt die Anmeldung

Einer der Höhepunkte des sportlichen Geschehens auf der Minigolf-Anlage am Berger Tor ist jedes Jahr die Stadtmeisterschaft. Am Freitag, 29. August, findet bereits die zwölfte Auflage dieses Turniers statt, das in der Regel sportlichen Ehrgeiz mit ein bisschen Partycharakter verbindet.

Im Vorjahr gingen 61 Minigolferinnen und -golfer auf die 18 Bahnen und staunten am Ende nicht schlecht über den überraschenden Ausgang. Keiner der Top-Favoriten hatte die Nase vorn, sondern mit Jürgen „Ramirez“ Brenner ein krasser Außenseiter, der mit insgesamt 65 Schlägen (33 im ersten Durchgang/32 im zweiten) Peter Florian (66 – 34/32), Christian „Schnippi“ Friedrich (67 – 33/34) und Thomas „Kassa“ Thum (70 – 30/40) auf die Plätze verwies. Der zweimalige Stadtmeister und nach dem ersten Durchgang noch führende Daniel Sandmeier musste sich mit 72 Schlägen (28/44) mit dem geteilten fünften Rang zufriedengeben.

Titelverteidiger ist Jürgen Brenner. Foto: Robert Milde (Archivbild)

Nördlinger Minigolf-Meisterschaft am 29. August 2025 am Berger Tor

Heuer sind bei Organisator Ralf „Ralla“ Kluge bislang deutlich weniger Anmeldungen eingegangen, unter anderem deshalb, weil die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels, die das Turnier in der Vergangenheit mehrmals als Teambuilding-Maßnahme genutzt hatten, wegen eines Vorbereitungsspiels verhindert sind. Kluge rechnet mit einem Feld von maximal 40 bis 50 Minigolf-Freaks und kann sich deshalb sogar vorstellen, dass alle Teilnehmer zwei Runden absolvieren und nicht nach dem ersten Durchgang durch den sogenannten „Cut“ geteilt werden. Endgültig wird sich das aber erst am Veranstaltungstag entscheiden.

Anmeldungen sind nach wie vor am Café Berger Tor möglich und auch noch am Turniertag am 29. August bis zum Treffpunkt um 18 Uhr. Das Turnier soll dann um 18.30 Uhr beginnen. Für die musikalische Umrahmung sorgt DJ Benno und für Speisen und Getränke samt Cocktails ist das Berger-Tor-Team zuständig. Zusätzlich findet auf der Anlage auch ein Boule-Turnier statt, bei dem Ralla Kluge den Zuschauern die Grundzüge des aus Frankreich stammenden Zielspiels mit den schicken Kugeln erläutern wird. Es erfreut sich auf der Anlage am Berger Tor immer größerer Beliebtheit.