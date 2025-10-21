So will die Nördlinger Stadtbibliothek Menschen zum Lesen animieren

Diese Zeilen können nur gelesen werden, weil jemand einer anderen Person das Lesen beigebracht hat. Lesen gehört zu den Grundlagen unserer Gesellschaft. Ganz vorne dabei, das Lesen zu fördern, sind die Stadtbibliotheken, so auch die in Nördlingen. Doch dort stand man vor einigen Jahren vor dem Problem, dass die Ausleihzahlen ab dem Jahr 2014 immer weiter gesunken sind. Daher gab sich die Stadtbibliothek 2019 eine Zukunftsvision und erarbeitete eine Bibliotheksstrategie – mit Erfolg, wie Leiterin Kathrin Häffner im Haupt- und Finanzausschuss schilderte.

Die Vision lautet: „Die Bibliothek ist ein Ort mit Atmosphäre. Ein helles, offenes und lebendiges Haus, in dem kleine und große Menschen zusammenkommen.“ Sie soll ein „Kultur-Marktplatz“ sein, ein Ort der Information. Häffner zeigte die physischen Ausleihzahlen, die 2014 bei etwa 13.000 lagen, 2018 wurde die Marke von 10.000 unterschritten. Allerdings stieg in diesem Zeitraum die Online-Ausleihe. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie sanken die physischen Ausleihen weiter, ab 2021 stiegen sie wieder, 2024 wurde die 10.000 wieder überschritten.

Nördlinger Stadtbibliothek fördert das Lesen schon bei Schülerinnen und Schülern

Häffner betonte, dass die Veranstaltungsarbeit und aktive Literaturvermittlung eine immer wichtigere Rolle spielten, das spiegelt sich in drei zentralen Aufträgen/Handlungsfeldern wieder: Kinder sollen an das Lesen herangeführt werden, die Stadtbibliothek soll ein Ort für Medien- und Informationskompetenz sein und ein Wohlfühlort. Das Lesen wird durch Aktionen für Kinder (Lesezwerge, Bücherstrolche, Sommerferien-Leseclub) gefördert, Schulen werden ebenfalls an die Bibliotheksnutzung herangeführt. Alle zweiten Klassen der Nördlinger Schulen kommen in die Bibliothek.

Auch die 5. Klassen sollen hereinschauen, damit man diejenigen erreiche, die die Grundschulen außerhalb Nördlingens besucht haben. „Bisher ist das Gymnasium dabei, jetzt kam noch die Realschule dazu und das nächste Ziel ist die Mittelschule“, sagte Häffner. Man organisiere auch Autorenbegegnungen für Schüler, die dort etwa fragen könnten, wie ein Buch entsteht. Aber auch für Erwachsene sind Aktionen geplant, mit dem neuen Stadtschreiber soll wieder die Aktion „Nördlingen liest ein Buch“ stattfinden.

Aktives Vermitteln wird für die Bibliothek in Nördlingen wichtiger

107 Veranstaltungen hat die Stadtbibliothek in diesem Jahr durchgeführt, rund 2000 Besucherinnen und Besucher kamen dazu. 3000 Euro Budget hat die Bibliothek dafür im Jahr zur Verfügung, nur dieses Jahr seien es 10.000 Euro gewesen aufgrund des Jubiläums zu 25 Jahre Haus der Kultur. Häfner möchte noch mehr Aktionen durchführen, um Kinder zum Lesen bringen, würde gerne auch einige Lesungen für Nördlinger Schulen planen – doch dafür reiche das Budget nicht aus: „Mir ist schon klar, dass wir auf herausfordernde Zeiten zusteuern. Ich würde trotzdem für eine Erhöhung des Etats plädieren. Ich glaube, bei uns kann mit kleinen Summen eine hohe Wirkung erzielt werden.

Das gelte auch für das Budget für Neuanschaffungen, die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen empfehle zwei Euro pro Einwohner, aktuell liege man bei 1,50 Euro. Allerdings seien die Bücherpreise in den vergangenen Jahren gestiegen, entsprechend könne man weniger Medien kaufen, so Häffner. „Wenn das so weiterläuft, überaltert der Bestand.“ Schon ein etwas höherer Etat bringe viel, denn die Menschen erwarteten nun mal neue Titel.

Nördlinger Stadtbibliothek verfügt über 31.000 Medien vor Ort

Aktuell verfügt die Stadtbibliothek über rund 31.000 Medien – das sind nicht nur Bücher, Zeitschriften oder Spiele, sondern auch die bei Kindern beliebten Tonies (kleine Figuren, die Hörspiele oder Ähnliches abspielen). Auch E-Book-Reader können beispielsweise ausgeliehen werden. Dazu kommen etwa 43.400 virtuelle Medien in der Online-Ausleihe, die immer beliebter wird. 2251 aktive Bibliothekskunden gibt es: „Das hört sich wenig an“, sagte Häffner, „ist aber nicht so: Viele haben Familienausweise.“ Es werde also nur ein Nutzer gezählt, obwohl etwa vier Familienmitglieder Medien ausleihen.

Alle Fraktionen bedankten sich für die tolle Arbeit der Stadtbibliothek, der Appell sei angekommen, so die Stadträte, man werde ihn in die Haushaltsberatungen mitnehmen. Thomas Mittring (Stadtteilliste) wollte noch wissen, wie sich das Ausleihverhalten hinsichtlich digitaler Medien, etwa im Hinblick auf das Vorlesen, verändert habe. Häffner schilderte, dass sie das nicht an Zahlen festmachen könne, aber ihr Eindruck sei: „Bei den Kleinen ist es so, dass sie die gedruckten Bücher nutzen, die kommen mit der Familie in die Bibliothek. Es geht mit Bilder- und Vorlesebüchern los. Die Jüngeren leihen schon vor Ort aus.“ Das treffe auch auf Jugendliche zu, erst ab der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen nehme die Onleihe zu.