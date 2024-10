Nördlinger Youtube-Star Antscho spielt für "Play Me, I'm Yours" in Augsburg

In vielen Fällen kann der Pianist Antscho sein Publikum gar nicht sehen. Denn der Nördlinger, dessen Vorname gleichzeitig sein Künstlername ist, ist einem breiten Publikum über die Videoplattform Youtube bekannt. Dort hat er 184.000 Abonnenten. Im September war er in Augsburg beim Projekt „Play me I‘m yours“ dabei.

Im Alter von fünf Jahren hat er seine Liebe zur Musik gefunden und mit dem Klavierspielen angefangen. Allerdings nicht in einer Schule oder bei einem Lehrer. Als er bei einem Nachbarn ein Klavier entdeckt hatte, begann er, sich das Spielen selbst beizubringen. „Meine Familie hat mich dabei unterstützt. Sie sind zwar keine Musiker, aber auch Künstler“, erzählt Antscho.

Antscho spielt bekannte Lieder und Eigenkompositionen auf Youtube

Bis heute kann er keine Noten lesen und spielt nach Gefühl. 2016 hat er angefangen, seine Musik aufzuzeichnen und ins Netz zu stellen. „Mittlerweile habe ich schon 95 Millionen Aufrufe aus der ganzen Welt“, sagt der Künstler. Dabei spielt er bekannte Lieder nach, komponiert aber auch selbst. „Alles autodidaktisch, auf meine Weise“, so Antscho. Leben kann er von seiner Musik nicht. Er arbeitet in einer Firma in einem anderen Bereich, ist im Bereich Musik selbstständig und manchmal auch als Straßenmusiker unterwegs.

So auch 2019, als er auf zum ersten Mal auf „Play me I‘m yours“. aufmerksam wurde. Das Kulturprojekt funktioniert so: Auf öffentlichen Plätzen werden in Augsburg Klaviere aufgestellt. Jeder ist eingeladen, darauf zu spielen. Das Projekt geht auf den englischen Künstler Luke Jerram zurück und wurde bereits in vielen Städten rund um die Welt verwirklicht. Als sich Antscho 2019 zum ersten Mal an ein Klavier in Augsburg setzte, spendete er seinen Obolus. „Die Leute haben Geld in einen Hut geworfen. Das habe ich aufgestockt und für ein Obdachlosenheim eine Abendmahlzeit gespendet“, erzählt Antscho.

Marina Mayer gestaltet Klavier für den Rathausplatz

Jetzt, im September 2024, war Antscho ganz offiziell beim Augsburger Projekt dabei. Seine Freundin Marina Mayer hat mit seiner Hilfe ein Klavier künstlerisch gestaltet, das auf dem Rathausplatz aufgestellt war. „Wir wollen damit Kunst und Musik für alle zugänglich machen“, sagt Antscho. Das kunstvoll gestaltete Klavier mit Waldmotiven bringt die Schönheit der Natur in die Stadt.

Wer Antscho spielen hören oder die Kunst von Marina Mayer sehen will, hat dazu an der Donauwörther Kultur- und Lichternacht am 9. November Gelegenheit. Dann sind die beiden im Modehaus Seefried (Bahnhofstraße) und im „Freiraum“ (Weidenweg) zu Gast.