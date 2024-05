Bilanz zum Historischen Markt: "Harmonisch und friedvoll"

Nach dem Historischen Markt haben die Veranstalter die Stadt zügig aufgeräumt. Vereinzelte Kritik an den Eintrittspreisen weisen sie zurück. Und blicken voraus.

Der Historische Markt in Oettingen 2024 ist Geschichte. Die etwa 70 Essensbuden und Handwerksstände sind abgebaut, die Vereine haben die Wiesen mit ihren Zeltlagern verlassen. In Oettingen kehrt Alltag ein. Bereits Montagabend hätten die Teilnehmer die Straßen der Stadt schon wieder ziemlich leergeräumt, sagt Christoph Schaffer, der Vorsitzende des Vereins Historischer Markt. "Wir sind immer wieder verblüfft, wie schnell der Abbau geht." Auch der Verein selbst sei mit seinen Arbeiten gegen 23.30 Uhr am Montagabend fertig geworden. "Der Abbau geht definitiv schneller als der Aufbau", sagt der Vereinsvorsitzende. Lediglich die Rohgerüste von fünf der sechs Bühnen stehen noch als Überbleibsel des historischen Treibens am Wochenende da. Der Verein will sie am kommenden Samstag abtragen.

Nach all den Abbauarbeiten blickt der Verein des Historischen Marktes auf ein gelungenes Wochenende zurück, Christoph Schaffer nennt es eine friedvolle und harmonische Veranstaltung. Das bestätigt auch die Polizei: Die Inspektion Nördlingen meldet keine Vorfälle aus Oettingen. Überglücklich sei er, dass der Markt dieses Jahr das 40-jährige Bestehen feierte, sagt Schaffer. Über die Jahre habe der Verein ein Programm herausgeschliffen, das alle begeistere. Das bestätige ihm auch die Resonanz der Besucher, mit denen er auf dem Historischen Markt gesprochen habe.

104 Bilder Der letzte Tag in Bildern: Historischer Markt endet mit dem Zapfenstreich Foto: Josef Heckl

Der Bürgermeister zeigt sich "überglücklich" mit dem Historischen Markt

So waren Schaffer zufolge alle Ritterturniere der Herzog-Tassilo-Ritter im Hexenkessel brechend voll. Auch über die Verpflegung durch die Vereine und die liebevoll gestalteten Feldlager sei ihm nur Lob von Besuchern zu Ohren gekommen, sagt Schaffer. Wie viele Menschen genau den Markt besucht haben, kann der Vorsitzende noch nicht sagen, aber alle drei Tage seien gut besucht gewesen. Das sei auch dem vielfältigen Programm zu verdanken, denn jeder Tag entsprach einem unterschiedlichen Konzept: Die Nacht der Narren am Freitag eröffnete den Markt mit Akrobatik, während am Samstagabend die Nacht der Spielleute vor allem Musikalisches zu bieten hatte. Der Sonntag lud mit günstigeren Tickets besonders zu einem Ausflug für Familien ein, wie Schaffer erklärt.

Auch Christoph Schaffer feierte beim diesjährigen Historischen Markt ein Jubiläum: sein 20-Jähriges im gleichlautenden Verein. Foto: Josef Heckl

Thomas Heydecker, Bürgermeister von Oettingen, zeigt sich ebenfalls "sehr zufrieden und überglücklich" mit dem diesjährigen Historischen Markt. "Ich kann vor dem Historischen Verein, den Helfern und den Lagergruppen nur den Hut ziehen für die Veranstaltung, die sie mit viel Liebe zum Detail in der Innenstadt geschaffen haben", sagt Heydecker. Zwar sei nicht so viel Publikum wie vor zwei Jahren dabei gewesen, Heydecker erklärt sich dies aber mit den zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen im Umfeld. "Das hat der Stimmung keinen Abbruch getan." Er selbst sei das ganze Wochenende auf dem Markt unterwegs gewesen.

"Das fulminante Programm habe ich inklusive"

Vereinzelte Kritik an den hohen Eintrittspreisen kann Christoph Schaffer nicht nachvollziehen – an der Kasse zahlten Erwachsene je nach Tag zwischen 19 und 24 Euro, Wochenendtickets gab es für 35 Euro. Kinder kleiner als 130 Zentimeter bekamen eine Freikarte. „Ich frage mich: Waren diese Personen, die uns kritisieren, auf der Veranstaltung? Denn auf dem Markt haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass es der Preis Wert gewesen ist und das Gesamtpaket sehr reichhaltig ist“, sagt Schaffer. Im Eintritt seien schließlich auch Park- und Toilettengebühren eingepreist sowie Bühnenauftritte mit Akrobaten und Artisten von Weltrang. „Von Bogenschießen bis Karussell ist alles dabei. Und das fulminante Programm habe ich inklusive“, sagt Schaffer.

Während Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gewandungen vorerst wieder einmotten und die Gäste sich an dem ein oder anderen Erinnerungsstück erfreuen können, ist für den Verein selbst der Historische Markt noch nicht zu Ende. Etwa drei Monate dauern laut Christoph Schaffer die Nachbereitungen und sie drehen sich vor allem um Buchhalterisches. Danach habe der Verein wenige Monate Luft, um im November wieder in die Planungen für den nächsten Markt zu starten, sagt Schaffer. Im ersten Schritt gehe es vor allem darum, in Gespräche mit Teilnehmern zu treten. Am Ende der Vorbereitungen steht dann der nächste Historische Markt: 2026, am Wochenende nach Christi Himmelfahrt, sagt Christoph Schaffer.