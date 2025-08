Weitere Details bekannt: So verändert sich die Klinikstruktur im Ostalbkreis

„Wir setzen jetzt Baustein für Baustein um“, hat Landrat Dr. Joachim Bläse kürzlich im Betriebsausschuss Klinikimmobilien gesagt. Gemeint hat er damit Baumaßnahmen an den drei Klinikstandorten im Ostalbkreis im Übergang bis zur Fertigstellung des künftigen Zentralklinikums in Essingen. In dieser Zeit müsse die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sein, hieß es im Gremium. So soll es jetzt weitergehen.

Viktor Turad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

73441 Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zentralklinikum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis