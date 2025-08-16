Wieder eine Parkbank in Oettingen in Brand gesetzt

In Oettingen hat am Freitagabend gegen 19.40 Uhr erneut eine Parkbank im Pumptrack gebrannt. Eine Anwohnerin entdeckte das Feuer und verständigte sofort die Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Es war bereits der dritte Fall innerhalb einer Woche, bei dem eine Parkbank durch Brandlegung beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

