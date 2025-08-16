Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Parkbank in Oettingen erneut angezündet – Polizei sucht dringend Zeugen!

Oettingen

Wieder eine Parkbank in Oettingen in Brand gesetzt

Zum wiederholten Male wird am Freitagabend eine Parkbank in Oettingen in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Vorfällen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Oettingen am Freitagabend eine Parkbank in Brand gesetzt hat.
    Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Oettingen am Freitagabend eine Parkbank in Brand gesetzt hat. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Oettingen hat am Freitagabend gegen 19.40 Uhr erneut eine Parkbank im Pumptrack gebrannt. Eine Anwohnerin entdeckte das Feuer und verständigte sofort die Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Es war bereits der dritte Fall innerhalb einer Woche, bei dem eine Parkbank durch Brandlegung beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden