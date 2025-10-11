Erfahrung trifft Leidenschaft: Profi unterstützt Maihinger Schauspieler

24 Jahre war Peter Cahn Intendant des Landestheaters in Dinkelsbühl. Das ehemalige Fränkisch-Schwäbische Städtetheater ist unter seiner Leitung sowohl in Qualität als auch Quantität kontinuierlich gewachsen. Die Laienspielgruppe Maihingen kann und will sich mit so einem Haus niemals vergleichen, doch der Anspruch der Schauspieler an ihr Tun ist auch in Maihingen „kontinuierlich gewachsen.“ Deshalb ist die Truppe für die neue Spielzeit einen neuen Weg gegangen und hat sich für ihr anspruchsvolles Stück des Autors Ray Cooney die Dienste des renommierten Theatermannes Peter Cahn als Regisseur gesichert.

Unsere Redaktion hat bei den Proben in Maihingen mit dem studierten Theaterwissenschaftler, Intendanten, Coach und Regisseur gesprochen. Wir haben ihn gefragt, warum er sich nach 40 Jahren Profi-Theater – unter anderem in Mainz, Dortmund, Augsburg – und unzähligen Inszenierungen ‚in die Niederungen des Laientheaters‘ begibt: „Zunächst möchte ich betonen, dass ich keine Unterschiede machen möchte zwischen Profi- und Amateurtheater. Beides lebt vom und mit dem Engagement und der Leidenschaft der Akteure.“

Peter Cahn unterstützt Maihinger Laienspielgruppe

Er sei froh, dass es auch auf dem Dorf Theatervereine gibt, „die sich ja hier gegen etablierte Sport- und andere Vereine durchsetzen müssen.“ Peter Cahn sieht es als große Aufgabe, gerade der Kultur, von dem Hintergrund von Social Media und allen anderen künstlichen Erscheinungen, „etwas unumkehrbar Lebendiges, das man nicht wegzappen, sondern nur unmittelbar erleben kann“ als Gegenpol anzubieten. Ihm mache es große Freude, jetzt im Ruhestand, Dinge tun zu können, die eben nicht wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. „Mir macht es einen Riesen-Spaß und es gibt mir viel, mit so engagierten Menschen wie hier in Maihingen Theater zu machen. Und Ray Cooney ist sowieso einer meiner Lustspiel-Lieblingsautoren“.

Zur Erläuterung: Der Brite Ray Cooney ist einer der erfolgreichsten Komödienautoren unserer Zeit, der seine Lustspiele mit akribischer, ja mathematischer Genauigkeit schreibt. Wie kein anderer kann er absurd erscheinende, aber mit zwingender Logik ablaufende bürgerliche Katastrophen konstruieren, die im atemberaubenden Tempo über die Bühne jagen und die Bühnenfiguren von einer Katastrophe in die nächste, von einer Notlüge in die nächste treiben. Peter Cahn weiter: „Meine Inszenierungen verstehe ich als Konsens, der aus dem Dialog zwischen mir und meinen Schauspielern über das jeweilige Stück hervorgeht.“

Laienspielgruppe Maihingen führt „Funny Money“ im Oktober und November auf

Er zeigte sich außerdem sehr angetan davon, welcher Teppich ihm hier in Maihingen ausgerollt wird: „Die Truppe hier ist sehr gut aufgestellt, ich habe eine Regieassistentin und weitere ‚Kümmerer‘, die mir viel von der Arbeit abnehmen. Ich habe nur 20 Minuten Anfahrt hierher. Wir proben ja drei Mal die Woche jeweils drei Stunden, zusätzlich noch an den Wochenenden.“ Dies alles macht es ihm leicht, wie er sagt, „die Darsteller in ihrer Ausdruckskraft zu fördern. Ich möchte ihre jeweiligen Stärken und Potentiale nutzen und hervorbringen. Sie sollen sich frei fühlen, auf der Bühne ihre Kreativität voll entfalten zu können.

Die Atmosphäre auf der Bühne soll mit den Worten und den Emotionen zu einer Einheit verschmelzen.“ Bei den Proben war dem Ensemble die Freude am Spielen in jeder Szene anzusehen. Wie und ob diese ganze Arbeit gefruchtet hat, davon können sich Theaterfreunde schon bald ein Bild machen. „Funny Money“ feiert am Samstag, 25. Oktober, Premiere, weitere Spieltermine sind am 26. Oktober, 2., 8. und 9. November in der Halle des Geflügelvereins Maihingen, Platzreservierungen unter Telefon 09085/6723065 (tägl. 18 bis 20 Uhr) oder per E-Mail unter laienspielgruppe-maihingen@web.de.