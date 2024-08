Deshalb kontrollierte die Polizei an der B25 bei Marktoffingen

Es kommt eher selten vor, dass in Marktoffingen eine so hohe Polizeipräsenz herrscht, wie an diesem Sonntagmorgen. Zehn Beamtinnen und Beamte haben sich an der Bundesstraße 25 auf Höhe der Einmündung in die Geislinger Straße zu einer Kontrolle postiert. Die Federführung für die Aktion hat die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth, unterstützt von Kollegen der Inspektionen Nördlingen, Donauwörth und Augsburg.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoffingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis