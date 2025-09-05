Warum es seit einer Woche zu Problemen auf der Riesbahn kommt

Bahnreisende müssen aktuell auf der Riesbahn zwischen Aalen und Donauwörth mit Einschränkungen zurechtkommen. Die Informationen sind aber verwirrend: Wer in der Bahnapp DB Navigator nach Zügen schaut, sieht, dass manche pünktlich fahren sollen, andere fallen aus. Was steckt dahinter?

Arverio-Sprecher Winfried Karg schildert am Freitagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion, dass in der vergangenen Woche erste Mitteilungen beim Bahnunternehmen eingingen, dass Züge auf der Riesbahn teilweise langsamer fahren müssten, am Sonntag seien schließlich diverse solcher Hinweise eingegangen. Die besagten, dass teilweise nicht die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke gefahren werden durfte, teilweise sogar nur ein Viertel der sonstigen Höchstgeschwindigkeit. Daher komme es immer wieder zu Verspätungen, teilweise von über einer halben Stunde. Ein Teil dieser Einschränkungen sei mittlerweile behoben worden, sagt Karg. Die Mitteilung von Arverio über die Einschränkungen selbst ist versehentlich nicht rausgeschickt worden. Dies wurde am Freitagnachmittag nachgeholt.

Einschränkungen auf der Riesbahn: Züge aus Donauwörth enden teilweise in Nördlingen

Auf der Strecke zwischen Donauwörth und Aalen können sich Züge im Landkreis Donau-Ries an drei Stellen kreuzen: Das sei in Wörnitzstein, Harburg und Möttingen der Fall. In Richtung Ostalbkreis ist dies aktuell nur in Bopfingen möglich. Theoretisch zwar auch noch in Lauchheim, doch dort dürften an einem Bahnsteig dann keine Fahrgäste aussteigen und ist daher nicht praktikabel. „Die Infrastruktur gibt das nicht her“, so der Sprecher: „Deswegen wird von Donauwörth in Richtung Nördlingen dort jeder zweite Zug gekappt und von Nördlingen bis Aalen ein Busnotverkehr mit Ersatzbussen geplant.“ So können die Züge vorzeitig wenden und der Takt lässt sich sicherer planen. So etwas werde in der Leitstelle sehr genau abgewogen, sagt Karg.

Bezüglich der Arbeiten an der Strecke sagt Karg, dass an manchen Stellen an den Gleisen nachgebessert werden müsse, genauere Infos darüber habe er aber auch nicht. Zudem gebe es auch Probleme bei den Signalen, die auf Rot bleiben und somit zunächst keine Weiterfahrt erlaubten. Das könne man umgehen, indem sich der Lokführer und der Fahrdienstleiter absprechen, das müsse aber genauestens dokumentiert werden. „Es muss sich niemand Sorgen machen, es ist ein sicheres Verfahren, aber es ist zeitaufwendig.“ Auch fahre der Zug da nicht mit der sonst erlaubten Geschwindigkeit weiter. Wie lange die Probleme andauern werden, ist laut Arverio derzeit nicht absehbar.

Die Bahn teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass entlang der Strecke aktuell Reparaturarbeiten stattfinden, bei denen Gleisunebenheiten ausgebessert würden. In der Nacht auf Freitag seien die Kollegen mit der Stopfmaschine unterwegs gewesen, das Tempo sei hier inzwischen auch wieder erhöht worden. „Ein weiterer Termin ist aktuell in der Abstimmung.“ Die Kolleginnen und Kollegen würden mit Hochdruck daran arbeiten, die betrieblichen Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis“, so eine Sprecherin der Bahn. Sicherheit habe stets die oberste Priorität. „Wo immer die DB während der Inspektionen Auffälligkeiten entdeckt, finden so schnell wie möglich Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten statt.“