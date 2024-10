Prozess nach wilder Jagd mit der Polizei: Er entkam und wurde doch erwischt

Die Schilderungen des Polizeibeamten vor dem Nördlinger Jugendschöffengericht erinnern an eine wilde Verfolgungsjagd in einem spannenden Fernsehkrimi: Ein junger Mann flüchtet auf seinem Moped vor der Polizei. Er hängt sie mehrfach ab und versteckt sich zwischendurch in einem Anwesen. Die Ordnungshüter warten, bis er wieder auftaucht, dann setzt er seine Flucht fort und gefährdet dabei sogar einen Beamten, weil er ihn beinahe umfährt. Solche Szenen sind an einem Sonntagabend im März dieses Jahres keine Fiktion, sondern Realität. Der Fall landete nun vor dem Nördlinger Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Sandra Fischer.

