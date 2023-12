Nördlingen

18:00 Uhr

Wie ein Mann mit einem Renault Clio fast der Polizei entkam

Plus Ein 44-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, kracht am Ende aber gegen einen Baum. Grund für die Flucht: Der Mann hatte verschlafen.

Von Jan-Luc Treumann

Wer an Autorennen oder gar Verfolgungsjagden mit der Polizei denkt, hat aus Filmen solche Szenen vor Augen: Getunte Sportwagen, die über die Straßen rasen, eng an unbeteiligten Fahrzeugen vorbeischießen, durch Kurven driften, der Motor röhrt. Ob das bei einer Verfolgungsjagd im Landkreis der Fall war, ist nicht überliefert, vorstellbar ist es. Das liegt aber weniger an der PS-Stärke des Autos, sondern daran, dass der 20 Jahre alte Renault Clio ein solches Tempo wohl eher nicht gewohnt war. Auch sonst ist in diesem Fall vieles anders, als man es sich bei einer Verfolgungsjagd vorstellt.

In diesem Jahr lieferte sich ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries ein Rennen mit der Polizei: Rücksichtslos sei er gefahren, mit überhöhter Geschwindigkeit, um der Polizeikontrolle zu entkommen, sagt Staatsanwältin Judith Keller. Wie sich der Vorfall aus Sicht der Polizei zugetragen hatte, schildert die Beifahrerin vor Gericht.

