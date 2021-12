Reimlingen

06:30 Uhr

Das ist der neue Eigentümer des Reimlinger Tagungshauses

Plus Lange war unklar, wie es mit dem Reimlinger Tagungshaus weitergeht. Nun steht der neue Eigentümer fest: ein Nördlinger Unternehmen. Es könnte ein Biergarten entstehen.

Erst kaufte eine Firma aus dem Landkreis Augsburg das Tagungshaus in Reimlingen, dann nutzte die Gemeinde Reimlingen ihr Vorkaufsrecht und tritt selbst in den Vertrag ein, um bestimmen zu können, was mit dem Gebäude geschieht: In diesem Jahr wurde es turbulent um das Reimlinger Tagungshaus. Jetzt steht fest, wer der neue Eigentümer ist - der ist im Ries gut bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen