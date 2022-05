Fränkische Späße: Gankino Circus treten im Konzertstadl auf

Plus Im Reimlinger Konzertstadl ist das Quartett Gankino Circus zu Gast. Die vier Franken reißen ihr Publikum gleich mehrfach von den Stühlen.

Ausgelassen war die Stimmung der Besucherinnen und Besucher im Reimlinger Konzertstadl am Sonntagabend. Grund dafür war der Auftritt des Konzertkabarett-Quartetts „Gankino Circus“ aus Westmittelfranken. Zu Beginn hatte Christoph Eigenrauch vom Kulturforum Nördlingen die zahlreichen Gäste begrüßt und über die Protagonisten gesagt: „Ihr Programm heißt ‚Die letzten ihrer Art‘, ich meine, dass sie die Besten ihrer Art sind."