Reimlingen

vor 17 Min.

Klezmer-Klänge bezaubern im Reimlinger Konzertstadl

Plus Flamenco auf der Harfe, eine eindringliche Klarinette: Helmut Eisel und Birke Falkenroth treten im Reimlinger Konzertstadl auf. Der Klezmer-Abend beeindruckt.

Von Michael Eßmann

Die Tradition der Klezmer-Musik wurzelt in den jüdischen Schtetl Osteuropas. Und so greift Klarinettist Helmut Eisel im voll besetzten Reimlinger Konzertstadl in seinem ersten Beitrag die ukrainische Nationalhymne auf, die er eigens für Klarinette und Harfe arrangiert hat. Und schon in diesem Lied zeigt sich die ganze Kunst des Musikers.

