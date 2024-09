Eigner Bauunternehmung bekommt Architekturpreis für Tiefgaragendecke aus dem 3D-Drucker

Eine innovative Idee steckt in der Stahlbetondecke über einer Tiefgaragen-Einfahrt in der Nördlinger Maria-Penn-Straße: Sie besteht aus Betonteilen aus dem 3D-Drucker. „Dass wir mit dieser eigentlich doch recht einfachen Deckenkonstruktion den Architekturpreis Beton 2023 verliehen bekommen, macht mich schon stolz und glücklich“, sagte Wolfram Uhl gestern. Er ist Geschäftsführer der Eigner Bauunternehmung, die die Decke hergestellt hat. Am Dienstag wurde eine Plakette mit Gedenktafel zur Verleihung des Architekturpreises enthüllt.

Peter Urban Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauunternehmung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

3D-Drucker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis