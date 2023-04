Spielplatz-Serie

Bei diesen Spielplätzen im südlichen Ries haben die Eltern mit angepackt

Plus In der Verwaltungsgemeinschaft Ries gibt es 33 Spielplätze, allein im Süden sind es 19. Auf einem kann man sogar das Zählen üben.

Von Pauline Herrle

Raus in die Natur mit den Kindern - das macht nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen Spaß. In unserer Spielplatz-Serie stellen wir vor, wo Buben und Mädchen im Ries toben können. In der Verwaltungsgemeinschaft Ries gibt es gleich 33 Spielplätze, die im Mittleren Ries haben wir bereits vorgestellt. Dieses Mal geht es um die im Süden.

Der Spielplatz im Bogenweg in Ederheim zeichnet sich vor allem durch seine neuwertigen Holzspielgeräte aus. Dieser Spielplatz wurde vor drei Jahren mit viel Engagement der Bürgerinnen und Bürger neu geplant, gestaltet und montiert. Die Gemeinde übernahm die Kosten und ortsansässige Firmen spendeten die benötigten Baumaterialien und Maschinen, so Bürgermeisterin Petra Eisele. In Eigenleistung errichteten die Helfer einen großen Kletterturm, der inmitten des Platzes steht. Dort können Kinder auf verschiedene Ebenen klettern, indem sie eine Kletterwand, eine Rampe und schwingende Elemente überwinden und anschließend eine gewundene Rutsche hinabgleiten. Auf einer weiteren Plattform des Kletterturms ist Platz für den Auf- und Abtransport von Kies. Auch an die Kleinkinder der Gemeinde wurde gedacht: Für sie gibt es einen niedrigen Rutschenturm und eine Babyschaukel. Eine weitere Rutsche von einem Hügel hinab, ein Karussell sowie eine Schaukel sind zudem noch auf dem Spielplatz im Bogenweg zu finden.

