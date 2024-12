Ab 15. Dezember soll der Bahnverkehr auf der Riesbahn wieder regulär fahren

Bald soll sie auf die Schienen kommen – die Normalität auf der Riesbahn. Normalität, das heißt Bahnverkehr ganz früh am Morgen und Züge, die auch nach 18 Uhr noch fahren. Kein stundenlanges Herumgegurke mit dem Ersatzbus, vielleicht auch ohne lange Wartezeiten an der Haltestelle, weil der Schienenersatzverkehr nicht auf den verspäteten Zug gewartet hat. Ab dem 15. Dezember soll der Zugverkehr wieder regulär fahren. Doch einige kleinere Baustellen kündigen sich schon an.

