Rieser Verbraucherausstellung eröffnet: „Spiegel der regionalen Wirtschaft“

Wie die Mess‘ gehört die Rieser Verbraucherausstellung jedes Jahr zum festen Veranstaltungskalender der Stadt Nördlingen. Am Samstagvormittag wurde sie bereits zum 38. Mal auf der Kaiserwiese eröffnet, obwohl sie es bereits 40 Jahre gibt. Wegen der Corona-Pandemie fand sie zwei Jahre hintereinander nicht statt. Rund 100 Aussteller sind heuer auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände dabei. Wie üblich, ist der Ausstellungsbesuch frei, was laut Veranstalter Sebastian Haag auch für die Zukunft gelten werde.

Haag sieht sich als Ansprechpartner für die ausstellenden Firmen und Betriebe, wie er in seiner Eröffnungsansprache betonte. Die Verkaufsgespräche müssten die Aussteller selbst führen. Er schaffe den passenden Rahmen. Dazu gehören erstmals neue, reservierte Parkmöglichkeiten für die Firmen. Außerdem sei im Ausstellungszelt ein Teppich verlegt worden und zudem stünde eine stabile Internetverbindung auf dem Gelände zur Verfügung. Weiter verwies Sebastian Haag auf den guten Mix zwischen bekannten Ausstellern, die seit langem dabei seien und solche, die sich erstmals präsentierten.

Mess‘ 2025: Rieser Verbraucherausstellung entwickle sich immer weiter, so der OB

Den Trend zur E-Mobilität aufgreifend, stehe auf dem Freigelände ein eigener Stand mit den entsprechenden Angeboten. Darüber hinaus sei wiederum ein Tiny-Haus zu besichtigen. Einen besonderen Dank richtete Haag an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Karl Bosch an der Spitze, die die RVA federführend betreuen und die Akquise verantwortet hätten. Ihm und seinem Team sei darüber hinaus sehr daran gelegen, dass sich die Aussteller wohl fühlen, sagte Haag.

Oberbürgermeister David Wittner erwähnte in seinem Grußwort den Dreiklang der Mess‘ aus Vergnügungspark, Marktständen und Verbraucherausstellung. Dieser mache die jährliche Veranstaltung auch so erfolgreich, was die hohen Besucherzahlen dokumentierten. Hinzu komme, dass sich die regionale Leistungsschau jährlich qualitativ weiterentwickle und immer etwas Neues biete.

Aus der Politik war neben dem OB und einigen Stadtratsmitglieder der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid aus Alerheim bei der Eröffnung dabei. Er sprach von der RVA als „wichtigem Schaufenster und als Spiegel der regionalen Wirtschaft“. Er dankte den Ausstellern für deren Bereitschaft, sich während der nächsten Tage mit ihrem umfangreichen Leistungsangebot der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ebenso galt sein Dank Sebastian Haag und seinen Mitarbeitenden. Nach dem traditionellen Durchschneiden des Bandes am Haupteingang suchten beim anschließenden Rundgang durch die Halle und das Freigelände die Gäste vereinzelt das Gespräch mit den Firmen. Unserer Redaktion gegenüber lobten Vertreter der Ausstellerfirmen die guten Rahmenbedingungen sowie die vertrauensvolle Basis mit der Ausstellungsleitung, die stets vorhanden sei.