Die Nördlinger Mess' ist eröffnet: Worauf sich die Menschen freuen

Die besten Plätze sicherten sich die Zuschauer schon vor dem Start: Am Wohnmobilstellplatz, also dort, wo der Mess‘-Umzug kurz vor dem Ziel ist, standen die Menschen schon vor dem Beginn. Während die letzten Umzugsgruppen noch auf dem Weg in die Innenstadt waren, saßen manche auf Campingstühlen, andere warteten im Schatten. Dennoch waren die Wege entlang der Umzugsstrecke gut gefüllt, denn heuer konnte der Umzug wieder stattfinden. Im vergangenen Jahr war er aufgrund der starken Regenfälle ausgefallen, diese hatten den südlichen Teil des Landkreises in den Katastrophenfall versetzt. Doch heuer war es ein ganz normaler Start in Nordschwabens größtes Volksfest – bei dem sich die Menschen auf ganz verschiedene Dinge freuen.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

David Wittner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis