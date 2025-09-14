Icon Menü
Ritter, Gaukler, Musikanten: Eindrücke vom Nördlinger Stadtmauerfest

Nördlingen

Ritter, Gaukler, Musikanten: So war das Stadtmauerfest am Samstag

Beim Stadtmauerfest wäre man am liebsten überall gleichzeitig. Ein paar Eindrücke von den Artisten, dem mittelalterlichen Treiben und dem Lagerleben.
Von Anna-Lena Schachtner
    Am Samstagabend wurde auf dem Marktplatz getanzt. Auch die Besucherinnen und Besucher machten mit.
    Am Samstagabend wurde auf dem Marktplatz getanzt. Auch die Besucherinnen und Besucher machten mit. Foto: Josef Heckl

    Vor dem Baldinger Tor hat sich eine Meute von Marodeuren zusammengerottet, um die Stadt zu überfallen. Männer in Pluderhosen und Brustpanzern marschieren auf, die Spitzen ihrer Lanzen zeigen in Richtung des Tores. Hinter ihnen richten Soldaten ihre Gewehre auf die Stadtmauer, einer von ihnen brüllt Befehle – und dann knattern die Schüsse, der Rauch vom Schießpulver wabert durch die Luft. Immer wieder knallen Kanonenschüsse, die Trommeln der Angreifer wummern bedrohlich. Umringt werden die Kämpfenden von Schaulustigen, die mit dem Handy filmen. Schon am Vormittag bekommen sie beim Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen solch ein Spektakel geboten.

