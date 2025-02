Sanierung am Stadttor: Warum das Deininger Tor komplett eingerüstet ist

Aus der Nähe betrachtet ist es gar nicht so auffällig. Man braucht schon einen gewissen Abstand, um zu staunen, wie hoch denn das Deininger Tor aussieht, seit es gänzlich verhüllt ist. Nein, kein Künstler war am Werk, sondern eine Gerüstbaufirma im Auftrag der Stadt Nördlingen. Das Deininger Tor ist sanierungsbedürftig. Die Schäden ganz unten in der Durchfahrt und an den Fußgängerpassagen konnte auch der aufmerksame Nördlinger sehen, wie beispielsweise unser Leser Helmut Glab. Er fragt, sich unter anderem, ob dieses Gerüst wirklich notwendig ist. Schließlich seien unten die Beschädigungen sichtbar, die Witterung hat den Natursteinen und den Fugen zwischen ihnen stark zugesetzt, Eckquader waren beschädigt. Hier muss also einiges ausgebessert werden. Doch rechtfertigt allein das die Verhüllung?

Es gibt noch sehr viel mehr Sanierungsbedarf, doch vieles kann man weder von unten noch von außen sehen, erklärt Wolfgang Wiedemann. Er ist Leiter des Sachgebiets Hochbau bei der Stadt Nördlingen. Der Turm benötigt eine Grundsanierung. Die fängt schon beim Dach an. Es muss neu gedeckt werden, weil Ziegel defekt sind. Unter den Ziegeln, im Dachstuhl, ist das Gebälk nicht mehr überall in Ordnung. Balken müssen ausgetauscht oder ergänzt werden. Dann gibt es außen viele Blecheindeckungen. Hier ist vor allem zu prüfen, ob ihr Anschluss an die Wand dicht ist, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Auch hier gibt es wohl Problemstellen, denn im Turm ist schon an mehreren Stellen Fäulnis sichtbar. Wenn dann noch der Bereich in der Durchfahrt repariert ist, wird der Putz am Deininger Tor selbst erneuert.

Deininger Tor in Nördlingen wird saniert: Das Dach muss geöffnet werden

Der neue Putz, der schon an anderen Stellen der Mauer zu sehen ist, gefällt beispielsweise Helmut Glab auch nicht. Vor allem die Farbe Weiß sei ahistorisch, findet er, man hätte bei der alten Sandfarbe bleiben sollen. Es sei keine Farbe beigemischt, sagt der Leiter des Sachgebiets Hochbau. Der Putz bestehe nur aus natürlichen Materialien und sei extra für die Nördlinger Stadtmauer entwickelt worden. Früher hätten die Mitarbeiter des Stadtbauhofes den Putz selbst zusammengemischt. Vor elf Jahren habe man dann aber beschlossen, auf ein industriell vorgefertigtes Produkt zu wechseln.

Warum die Verhüllung wichtig und notwendig ist, lässt sich über die anstehenden Arbeiten also gut begründen: Das Dach muss geöffnet werden. Feuchtigkeit oder gar Regenwasser darf aber nicht eindringen. Deswegen geht das Gerüst auch über die oberste Turmspitze und hat ein Dach. Damit ist außerdem sichergestellt, dass es witterungsbedingt keine zeitlichen Verzögerungen gibt. Und natürlich sind auch die, die am und im Turm arbeiten müssen, auf diese Weise geschützt.

Sanierung des Deininger Tors soll bis zum Nördlinger Stadtmauerfest beendet sein

In dieser Woche gab es eine erste Ortsbegehung mit einer genaueren Bestandsaufnahme. „Wir konnten uns in Ruhe und im Detail ansehen, welche Schäden es gibt“, so Wolfgang Wiedemann. Manches sei offensichtlich und falle sofort auf. An anderen Stellen, wie den Blechanschlüssen beispielsweise, müsse man sehr genau hinsehen, ob alles in Ordnung ist. „Wir sind jetzt dabei, die Schäden systematisch zu erfassen,“ erläutert Wiedemann. Aus dieser Bestandsaufnahme leitet sich dann ab, welche Leistungen ausgeschrieben werden müssen. Das Amt für Denkmalschutz ist in dieses Verfahren eingebunden. Sind die Leistungsverzeichnisse erstellt, weiß man, was genau zu tun ist, welches Material nötig sein wird. Dann ist auch eine erste Schätzung möglich, wie viel die Sanierung kosten wird. Der vorgegebene Kostenrahmen soll aber natürlich eingehalten werden. Wiedemann ist optimistisch, dass sich ausreichend Firmen für die Arbeiten interessieren, die Ausschreibung also erfolgreich sein wird und man schnell mit der Sanierung beginnen kann. Etwas Optimismus könnte nötig sein, schließlich soll das Tor zu Beginn des diesjährigen Stadtmauerfests am 12. September wieder ausgeschält sein.

Die Sanierung des Deininger Tors war schon länger geplant, es gibt eine Förderzusage von 875.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds des Freistaats Bayern. Die nächsten Maßnahmen zur Sanierung der Stadtmauer sind allerdings auch schon beschlossen: der Stadtrat hat dafür etwa 6,2 Millionen Euro eingeplant. Wird man jemals fertig werden? Vermutlich nicht, meint Wiedemann. Die historische Stadtmauer sei eben eine Wertanlage und sie zu erhalten ein wichtiges Anliegen der Stadt.