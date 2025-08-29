Wie die Stadt und die Bevölkerung vom Nördlinger Stadtmauerfest profitiert

Noch 14 Tage bis zum Nördlinger Stadtmauerfest. Die Vorbereitungen laufen und auch im Stadtbild macht sich das Fest immer mehr bemerkbar. Vor einigen Wochen wurde schon die erste Hütte auf dem Weinmarkt aufgestellt, mittlerweile stehen bereits Buden in der ganzen Stadt, auf dem Marktplatz ist die erste Tribüne aufgebaut. Klar, hier wird ein großes Fest gefeiert. Aber was haben die Menschen und die Stadt Nördlingen eigentlich davon? Das hat unsere Redaktion Veranstaltungschef Daniel Wizinger und seinen Kollegen Johannes Hafner von der Tourist-Information gefragt, die unter anderem bei der Stadt für die Organisation des Stadtmauerfestes zuständig sind. Vier Aspekte zeigen sich dabei:

