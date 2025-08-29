Icon Menü
So profitiert Nördlingen vom Stadtmauerfest: Gemeinschaft, Kultur und lokale Wirtschaft stärken

Nördlingen

Wie die Stadt und die Bevölkerung vom Nördlinger Stadtmauerfest profitiert

Beim Stadtmauerfest wird gefeiert, aber wie wirkt sich das für Nördlingen und seine Bewohner aus? Neben der Ablenkung vom Alltag gibt es noch drei weitere Punkte.
Von Jan-Luc Treumann
    Eine Vielzahl an Menschen wird auch 2025 zum Nördlinger Stadtmauerfest erwartet. Das wirkt sich auch auf die Bürgerinnen und Bürger aus.
    Eine Vielzahl an Menschen wird auch 2025 zum Nördlinger Stadtmauerfest erwartet. Das wirkt sich auch auf die Bürgerinnen und Bürger aus. Foto: Cara Irina Wagner, Fotohaus Hirsch (Archivbild)

    Noch 14 Tage bis zum Nördlinger Stadtmauerfest. Die Vorbereitungen laufen und auch im Stadtbild macht sich das Fest immer mehr bemerkbar. Vor einigen Wochen wurde schon die erste Hütte auf dem Weinmarkt aufgestellt, mittlerweile stehen bereits Buden in der ganzen Stadt, auf dem Marktplatz ist die erste Tribüne aufgebaut. Klar, hier wird ein großes Fest gefeiert. Aber was haben die Menschen und die Stadt Nördlingen eigentlich davon? Das hat unsere Redaktion Veranstaltungschef Daniel Wizinger und seinen Kollegen Johannes Hafner von der Tourist-Information gefragt, die unter anderem bei der Stadt für die Organisation des Stadtmauerfestes zuständig sind. Vier Aspekte zeigen sich dabei:

