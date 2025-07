Das ist der Bierpreis für Stabenfest und Nördlinger Mess‘ 2025

Es ist jedes Jahr eine der Fragen, die die Menschen beschäftigt: Was kostet die Maß Bier bei der Nördlinger Mess‘ und beim Stabenfest? Damit hat sich der Nördlinger Stadtrat am Montagabend beschäftigt. Im vergangenen Jahr kostete das Bier 10,60 Euro. Doch dabei bleibt es nicht, der Preis für eine Maß Festbier, Radler oder alkoholfreies Bier wird im Jahr 2025 auf 11,20 Euro erhöht. Eine Maß Spezi kostet 8,90 Euro, ein halber Krug Spezi 4,60 Euro. Ein halber Liter Wasser ist für 3,90 Euro zu haben. Die Preise für Wasser und Spezi sind im dritten Jahr in Folge unverändert. (tiba)

