0:5-Heimpleite für Harburg gegen Aufstiegsaspirant D.L.P.

Für die Überraschung des 10. Spieltages der Kreisklasse Nord 1 sorgte zweifellos der FSV Marktoffingen, der beim Spitzenreiter SV Mauren mit 3:2 gewann. So schmolz der Vorsprung des Tabellenführers auf drei Zähler zusammen, weil gleichzeitig der Sportclub D.L.P. als erster Verfolger souverän mit 5:0 in Harburg siegte. In den unteren Regionen der Tabelle konnten sich Ederheim (3:1 gegen Minderoffingen) und Mönchsdeggingen (3:1 gegen Bissingen) mit ihren Heimsiegen etwas Luft verschaffen.

