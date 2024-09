Ein Remis, mit dem der TSV Nördlingen II zufrieden sein kann

Wieder einmal sahen die 125 Zuschauer im Rieser Sportpark beim Remis zwischen dem TSV Nördlingen II und dem TSV Meitingen eine abwechslungsreiche Bezirksliga-Partie mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Ein Abtasten war dieses Mail jedoch nicht zu spüren und Meitingen wollte sich auch vom bisherigen Saisonverlauf befreien. Doch Nördlingen hatte eine passende Antwort, denn Sainey Badjie setzte sich auf der linken Seite toll durch. Seine Flanke verlängerte der Gästekeeper unglücklich und Luis Schüler avanciert inzwischen zum Torjäger Nummer 1 des TSV 1861 Nördlingen. Diese Chance ließ sich der 21-jährige Deininger nicht nehmen und brachte seine Farben in Führung – 1:0 (10.).

Meitingen war aber in der ersten Halbzeit in Summe das aktivere Team. Einen Freistoß aus 22 Metern jagte ausgerechnet der Ex-Nördlinger Michael Meyr mit einem Traumtor in den Winkel zum verdienten Ausgleich – 1:1 (23.). Max Göttler hätte in der 27. Minute nach toller Flanke von Kilian Reichert freistehend die Führung erzielen müssen, doch sein Kopfball kam zu mittig aufs Tor, sodass Gästekeeper Schmitt keine große Mühe hatte. Nach einer langen Flanke auf den zweiten Pfosten war Mielich allein gegen zwei Gegenspieler und Florian Bobingers Direktabnahme knackte den Nördlinger Abwehrriegel – 1:2 (41.). Erneut Sainey Badjie hatte noch vor der Pause die Möglichkeit zum Ausgleich, doch seinen Flachschuss parierte erneut Schmitt souverän (42.).

TSV Nördlingen II kommt zu etlichen Tormöglichkeiten

TSV-Trainer Michael Göttler fand offensichtlich die richtigen Worte in der Halbzeitansprache, denn der zweite Durchgang ging eindeutig an die jungen Nördlinger. Dauerhaftes Anrennen und Chancen von Max Göttler, Sainey Badjie, Luis Schüler und Daniel Ernst wurden nur durch ein Riesending von Meitingens Daniel Deppner unterbrochen. Die Nördlinger bemängelten, zwei klare Elfmeter nicht bekommen zu haben, doch der Schiedsrichter war anderer Meinung. Der eingewechselte Luca Pesut jagte das Spielgerät aus 20 Metern beeindruckend in den Winkel zum hochverdienten Ausgleich – 2:2 (71.). Beide Teams schwächten sich in der Schlussphase durch eine Zeitstrafe für Meitingens Emanuel Zach und Nördlingens Luca Lechler per Gelbroter Karte, sodass es bei einem gerechten 2:2-Remis blieb, womit auch beide Trainer im Abschlussgespräch einverstanden waren. Zuschauer: 125. (schra)

TSV 1861 Nördlingen: Oettle, Ernst, Reichert (87. Min. Rothgang), Schlicker (60. Min. Pesut), Hertlein, Göttler (60. Lechler), Mielich, Schmid, Hopfauf, Badjie (60. Siebachmeyer), Schüler