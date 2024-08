TSV Nördlingen II empfängt „Wundertüte“ Meitingen

Nach zwei Siegen in Folge gehen die U23-Junioren des TSV Nördlingen recht zuversichtlich in das Heimspiel gegen den TSV Meitingen. Schiedsrichter Kevin Hegewein (Gruppe Nürnberg-Frankenhöhe) pfeift die Partie des siebten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Nord am Sonntag um 15.30 Uhr im Rieser Sportpark an. Dass die Nördlinger guten Mutes sein können, hat auch mit der bisherigen Saison des Gegners zu tun, doch Trainer Michael Göttler warnt davor, Meitingen zu unterschätzen.

