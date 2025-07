Wichtige Zufahrt zur Altstadt gesperrt: Verkehrsbehinderungen ab Freitag

Ab dem kommenden Freitag müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Nördlingen erneut auf Behinderungen einstellen. Die Deutsche Bahn teilt mit, dass der Bahnübergang an der Nürnberger Straße/Innerer Ring vom 11. Juli, bis zum Montag, 14. Juli, komplett gesperrt wird. Wer also aus Richtung Oettingen in die Nördlinger Altstadt will, muss am kommenden Wochenende eine Umleitung in Kauf nehmen.

Der Straßenverkehr wird laut einer Pressemitteilung der Bahn über die Hofer- und Wemdinger Straße sowie den Kreisverkehr Innerer Ring beziehungsweise die Wemdinger Straße umgeleitet. Die Arbeiten hätten auch Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Nördlingen und Aalen. So kündigt die Deutsche Bahn an, dass ersatzweise Busse eingesetzt werden. Mehr Informationen finden Fahrgäste auf der Internetseite von Arverio Bayern unter www.arverio-by.de/unterwegs-mit-arverio/fahrplanabweichungen. Wer darauf einen Blick wirft, stellt fest, dass Reisende deutlich mehr Zeit mitbringen müssen. Ein Beispiel: Der Zug aus Donauwörth würde am Samstag, 12. Juli, eigentlich um 10.38 Uhr in Nördlingen abfahren, der Bus dagegen fährt um 10.48 Uhr. Damit sind Reisende auch nicht um 11.24 Uhr in Aalen, sondern um 11.51 Uhr.

Bahnübergang an der Nürnberger Straße wird gesperrt

Im März dieses Jahres wurde das neue elektronische Stellwerk (ESTW) in Nördlingen laut der Deutschen Bahn in Betrieb genommen. Seither fänden Arbeiten an den Bahnübergängen in Nördlingen statt. Sie werden erneuert und mit moderner Sicherungstechnik ausgerüstet. Die Arbeiten an den Bahnübergängen konnten erst nach der Inbetriebnahme des Stellwerks starten. Für die Arbeiten war der Rückbau der Drahtzugleitungen des Altstellwerks erforderlich. Im Rahmen der Sperrung im Juli am Bahnübergang Nürnberger Straße/Innerer Ring werden Altanlagen zurückgebaut und zwei neue Gleisquerungen gelegt.

Die Arbeiten können nur in einer Vollsperrung des Bahnübergangs erfolgen, so die Deutsche Bahn. Aktuell ist der Bahnübergang einseitig befahrbar. Dieser Zustand wird nach der Vollsperrung am 14. Juli wieder hergestellt. Die vollständige Inbetriebnahme und Öffnung des Bahnübergangs ist für Herbst dieses Jahres geplant. Die Bahnübergänge Baldingen und An der Langenwiese werden noch im Sommer fertiggestellt. Mit der neuen Technik im Stellwerk und an den Bahnübergängen wird die Infrastruktur der Strecke insgesamt leistungsfähiger und robuster. (AZ/tiba)