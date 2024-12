Darts Night in Nördlingen feiert hervorragenden Einstand

Der Dartsport hat sich in Nördlingen von seiner besten Seite gezeigt: 128 Spielerinnen und Spieler rangen am Samstag in der Hermann-Keßler-Halle um den Sieg bei der 1. Darts Night in Nördlingen. Das Turnier der Abteilung Fußball des TSV Nördlingen und der Rieser Nachrichten wurde in der ersten Auflage bereits sehr gut angenommen und bot spannenden Sport, vor allem aber demonstrierten die Darter sich als tolle Gemeinschaft. Im Finale sollte es für einen der Spieler mit der weitesten Anreise zum Sieg reichen – doch es wurde ihm nicht leicht gemacht.

