Nördlingen verpasst vorzeitige Playoff-Teilnahme gegen starke Baskets

Nach der Winterpause befinden sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen mitten im Kampf um die Playoffs. Im letzten Heimspiel der Vorrunde wollte das Team von Trainer Ajtony Imreh mit einem Sieg gegen den Tabellendritten aus Unterhaching der erneuten Teilnahme an der Aufstiegsrunde einen großen Schritt näherkommen. Doch die Gäste spielten stark auf, gingen früh im ersten Viertel in Führung und ließen hart arbeitende Nördlinger an der Aufgabe, den Rückstand noch einmal zu drehen, verzweifeln. Beim 71:89 erwischten in einem gewohnt offensivstarken Duell diesmal die Baskets das bessere Ende.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis