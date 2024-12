Starke zweite Hälfte sichert TSV-Basketballern den nächsten Derbysieg

Nach der fünften Niederlage der laufenden Saison am Wochenende zuvor wollten die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am Sonntag beim Lokalrivalen und Tabellennachbarn TV Augsburg schnell zurück in die Erfolgsspur. Nach einem holprigen Start und offensiven Schwierigkeiten in der ersten Hälfte drehten die Rieser Basketballer nach dem Seitenwechsel auf und ließen einem hartnäckigen TVA am Ende beim 83:63-Erfolg keine Chance.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Derbysieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis