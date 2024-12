Derby in Augsburg – glückt dem TSV Nördlingen die Revanche?

Der Höhenflug der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen ist gestoppt. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Basketballer von Trainer Ajtony Imreh erstmals, nach zuletzt vier gewonnenen Spielen, gegen einen starken Gegner aus Vilsbiburg geschlagen geben. An der Tabellensituation ändert die fünfte Niederlage der laufenden Saison aber nichts: Noch immer steht der TSV auf Platz vier und hat so weiter beste Chancen auf einen Einzug in Playoffs. Doch um die gute Ausgangslage auch mit in die Weihnachtspause zu nehmen, möchten die Rieser das Basketballjahr möglichst erfolgreich abschließen.

