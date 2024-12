Gelingt Nördlingens Basketballern ein erfolgreicher Jahresabschluss?

Einen Erfolg der Kategorie Arbeitssieg haben die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende für sich verbucht, als sie in einem umkämpften Derby gegen den TV Augsburg letztlich souverän mit 83:63 gewannen. Viel Zeit zur Erholung blieb dem Team von Trainer Ajtony Imreh allerdings nicht. Bereits am Freitag steht die letzte Auswärtsfahrt auf dem Plan, gleichzeitig die letzte Partie des Jahres. Es geht in die Landeshauptstadt nach München, wo das Duell mit dem MTSV Schwabing, das vor einigen Wochen verschoben werden musste, nun nachgeholt wird. Die TSVler treten die dabei mit breiter Brust auf.

Mit sechs Siegen aus elf Spielen und Tabellenplatz vier sind die Gäste aus dem Ries der Favorit beim Tabellenschlusslicht Schwabing, das erst am vergangenen Spieltag seinen ersten Saisonsieg feiern durfte. Doch die Leistungskurve der Hausherren zeigt nach oben, nun möchte man gleich den nächsten Erfolg feiern und Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. Der MTSV ist nicht nur aufgrund des ständig rotierenden Kaders immer für eine Überraschung gut. Den zahlreichen jungen Talenten, die allesamt im eigenen Nachwuchsprogramm ausgebildet wurden und in den Nachwuchsbundesligen zum Einsatz kamen oder noch immer kommen, ist immer eine Leistungsexplosion zuzutrauen.

1. Regionalliga Basketball: Nördlingens Topspieler sind aktuell in Hochform

Nicht unterschätzen sollten die Rieser sie daher, auch wenn man das erste Duell in der heimischen Hermann-Keßler-Halle deutlich mit 82:57 für sich entscheiden konnte. Zusätzlich optimistisch stimmt den TSV die aktuelle Verfassung seiner Leistungsträger, allen voran Scottie Stone und Robin Seeberger. Stone schaffte gegen den TVA zuletzt eine weitere offensive Glanzleistung mit 46 Punkten, während Seeberger mit 14 Punkten und 14 Rebounds bewies, wie wertvoll er an beiden Enden des Feldes ist. Sie werden auch von den Schwabingern nur schwer zu kontrollieren sein.

Gegen den so variablen und vielseitigen MTSV wird es allerdings das gesamte Nördlinger Team brauchen, das insbesondere in der Defensive gemeinschaftlich viel arbeiten werden muss, um die jungen, athletischen Gegner zu stoppen. Wird der TSV seiner Favoritenrolle gerecht, dürften die Chancen auf einen Sieg auch beim letzten Spiel des Jahres gut stehen und der TSV könnte seinen Anhängern ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bereiten. Tipp-off ist an diesem Freitag um 20 Uhr im Asam-Gymnasium in München.