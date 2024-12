Schwabing hat keine Stiche in Nördlingen

Nach dem Höhenflug am vergangenen Wochenende beim Sieg in Ansbach rief für die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am Sonntag die Pflicht, als mit dem MTSV Schwabing das Tabellenschlusslicht im Ries gastierte. Gegen die jungen Münchner traten die Hausherren von Anfang an entschlossen auf, übernahmen früh die Führung und gaben sie bis zur Schlusssirene nicht mehr aus der Hand. Beim klaren 82:57-Erfolg konnten vor allem die TSV-Eigengewächse ihr Können unter Beweis stellen und eine gut gefüllte Hermann-Keßler-Halle für sich begeistern.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis