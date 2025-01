Drama pur: TSV-Basketballer verlieren Playoff-Platz in letzter Sekunde

Eigentlich wollten die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am Samstagabend die erneute Playoff-Teilnahme feiern. Dafür durfte man beim direkten Verfolger Jahn München nicht mit mehr als zwölf Punkten verlieren, am liebsten wollte man mit einem Sieg den Einzug in die Zwischenrunde klarmachen. Doch nachdem man über drei Viertel gleichauf und damit auf Kurs war, starteten die Hausherren im letzten Viertel einen Lauf. In einer dramatischen Schlussphase erzielten die Münchner mit der Schlusssirene den entscheidenden Korb zum 81:68, der sie an den Riesern vorbei auf Tabellenplatz vier ziehen und Nördlingens Playoff-Träume platzen lässt.

