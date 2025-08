Megesheimer Mofarennen feiert Jubiläum

Das dieses Jahr am 8. und 9. August stattfindende Sommerfest der Motorradfreunde Megesheim ist ein fester Bestandteil im Megesheimer Terminkalender. Heuer ist mit der 20. Auflage des Acht-Stunden-Mofarennens außerdem ein besonderer Höhepunkt im Programm.

Am Freitag beginnen die getunten Mofas mit dem Shoot-out, bei dem das jeweils letzte Mofa pro Runde ausscheidet, bis nur noch das Siegermofa übrig bleibt. Abends stimmt „Horschd“ mit gewohnt rockiger Musik die Gäste ein. Die Hauptattraktion des Sommerfests ist am Samstag ab 11 Uhr zu erleben, wenn die „Acht Stunden von Megesheim“ beginnen. Bereits zum 20. Mal wird dieses Mofarennen stattfinden. Es hat längst Kultstatus erreicht und ist weit über die Grenzen des Donau-Ries Kreises bekannt. In der langen Geschichte des Mofarennens kamen schon Fahrer bis aus Ahausen in Niedersachsen und nahmen eine 600 Kilometer lange Anreise auf sich, um in Megesheim dabei zu sein.

Mofarennen in Megesheim: Welches Mofa schafft die meisten Runden in acht Stunden?

Die Rennstrecke ist circa zwei Kilometer lang und verlangt Mensch und Maschine alles ab. 2005 fand das erste Sommerfest mit Mofarennen statt. Die Teilnehmerzahl stieg über die Jahre auf mehr als 40 mofabegeisterte Teams. Ein Team besteht aus einem Mofa und kann bis zu drei Fahrer haben, die abwechselnd versuchen, innerhalb von acht Stunden so viele Runden wie möglich zu fahren. Entscheidend ist, wie viele Runden das jeweilige Mofa zurücklegt, was mit Trackern an den Fahrzeugen kontrolliert wird.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können nicht nur entlang der Strecke die Teams anfeuern, auch das Fahrerlager bietet interessante Einblicke bei der Reparatur der getunten Mofas. Die Maschinen sind in drei Klassen eingeteilt (Originalgetreue Klasse, Seriennahe Klasse, Tuning Klasse), welche zugleich bei den „Mofacross der Nationen“ teilnehmen. Am Samstagabend nach der Siegerehrung heizt die Band „Abadschendaler“ den Gästen mit Livemusik ein.

Die Motorradfreunde Megesheim haben über all die Jahre nicht nur den ehemaligen Megesheimer Bierkeller als Vereinsheim hergerichtet, sondern auch das am Riesrand gelegene Gelände ist in einem schönen, aber naturnahen Zustand und bietet den Gästen aus nah und fern eines wunderschönen Blick ins Ries. An allen Tagen ist der Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es unter www.mofamasters.de und www.mf-megesheim.de.

Die Fahrer nehmen weite Anreisen auf sich, um in Megesheim dabei zu sein. Foto: Josef Heckl