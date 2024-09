Ein halbes Jahrhundert Volleyball in Nördlingen

Wenn sich am ersten Septemberwochenende Verantwortliche, Fans und Mitglieder der Volleyballabteilung des TSV Nördlingen treffen, so gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern: 50 Jahre Volleyball in Nördlingen! Seit 1974 fliegen in den Nördlinger Hallen die blau-gelben Kugeln, die zur damaligen Zeit wahrscheinlich noch grau und weiß waren. Zelebriert wird das Jubiläum mit einem Top-Spiel zweier hochkarätiger Mannschaften aus München und aus Tschechien, die sich am Samstag um 19 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle miteinander messen werden.

Obwohl Volleyball eigentlich erst als Ausgleichssport in der Turnabteilung gespielt wurde, entwickelte sich sehr schnell eine eigene Dynamik, und durch rege Arbeit im Verein wurde eine eigene Abteilung gegründet. Seit dieser Zeit konnten unzählige Damen- und Herrenmannschaften zahlreiche Erfolge verbuchen und sich pritschend, baggernd und schmetternd als feste Volleyball-Größe im Landkreis etablieren. In der Hermann-Kessler-Halle trainieren aktuell zwei Herren- und zwei Damenmannschaften des TSV Nördlingen.

50 Jahre Volleyballabteilung des TSV Nördlingen: Gäste aus München und Karlsbad dabei

Die Nördlinger Herren scheiterten in der vergangenen Saison knapp in der Relegation am Aufstieg in die Bezirksliga und auch die Damen haben nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga aufhorchen lassen. Zahlreiche Jugendteams konnten mit ihren Erfolgen die jahrelange, gute Arbeit im Jugendalter untermauern. Der Gewinn der schwäbischen U15-Meisterschaft der Mädchen war nur einer der vielen Höhepunkte. Mit den drei Beachanlagen im Nördlinger Freibad stellen die Rieser auch mittlerweile im Sommer das größte sportliche Beach-Event für ambitionierte Hobby-Beachvolleyballer im Landkreis Donau-Ries auf die Beine.

Ein halbes Jahrhundert Volleyball – das bietet den Verantwortlichen einen perfekten Anlass, um ein Event auf die Beine zu stellen, das Fans und Sportbegeisterte zusammenbringen soll. Am Samstag, 7. September, findet ein Freundschaftsspiel der Männer-Bundesligavereine WWK Herrsching und VK Karlovarsko statt. Somit werden zwei Top-Clubs sich im Ries einfinden. Mit dem WWK Herrsching kommt ein mittlerweile alteingesessener Bundesligaverein nach Nördlingen. Seit zehn Jahren spielt das Team in der höchsten Volleyball-Liga und hatte 2022/2023 sein Debüt im CEV-Pokal. In der Saison 2023/24 gelang mit dem erstmaligen Einzug in das Finale des DVV-Pokals der bis dahin größte Erfolg.

Zweiter TSV-Vorsitzender Frisch will neue Zuschauer für den Volleyball-Sport gewinnen

Als Gegner tritt der tschechische Volleyballclub VK Karlovarsko an. Die Mannschaft aus Karlsbad, die in der höchsten tschechischen Spielklasse antritt und auch auf internationaler Ebene spielt, wurde erst 2014 gegründet, hat aber bereits mehrere Erfolge feiern können. In weniger als zehn Jahren hat der Verein drei nationale Titel und zwei Supercups gewonnen. Bei diesem Spiel dürften alle Volleyball-Begeisterten garantiert auf ihre Kosten kommen.

Neben kostenlosem Eintritt und Verpflegung während des Spiels können Volleyball-Fans am Samstag auch auf die eigene Sportgeschichte zurückblicken, besondere Erinnerungen miteinander teilen und den ein oder anderen Bundesliga-Star hautnah erleben. Andreas Frisch, stellvertretender Vorsitzender des TSV Nördlingen und Volleyball-Abteilungsleiter, freut sich auf das Event: „Dass es uns gelungen ist, ein solches Sporterlebnis in Nördlingen bieten zu können, ist einmalig und ist eine klasse PR für unsere Abteilung.“ Neben alteingesessenen Volleyball Größen aus dem Landkreis hofft er auch auf viele neue sportbegeisterte Fans und Zuschaue am Samstagabend ab 19 Uhr.

KTV Ries sorgt in der Halbzeit mit einer Einlage für Unterhaltung

Abseits der Spielfläche wird es in der Satzpause noch ein weiteres Schmankerl geben: Die Turner des KTV Ries werden mit einer spektakulären Halbzeitshow Werbung für ihren Sport machen und mit ihren akrobatischen Leistungen die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 6. September, finden in der Hermann-Kessler Halle offene Trainings beider Bundesliga-Teams statt, zu denen Zuschauer herzlich eingeladen sind. Ab 16 Uhr werden zuerst die Münchner Männer für zwei Stunden trainieren, im Anschluss ist die tschechische Mannschaft dran.