SG Alerheim genießt ihr Jubiläumswochenende in vollen Zügen

Die Sportgemeinschaft Alerheim (SGA) hat am vergangenen Wochenende ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein begann das Jubiläum am Freitagabend im vollen Festzelt.

Der Vorsitzende Florian Schnell begrüßte die Gäste und dankte für die jahrelange Unterstützung. Landrat Stefan Rößle sowie die Bürgermeister Christoph Schmid und Alexander Joas überbrachten der SGA ihre Glückwünsche. Gemeinsam wurde das neue Trainingsgelände des Vereins eingeweiht. Anschließend folgten die „Alre Games“, bei denen Teams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellten. Der Sportplatz war gefüllt, und die Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten begeistert das Geschehen. Den Abschluss des Tages bildete eine ausgelassene Feier mit RT1 Nordschwaben, die bis in die Nacht dauerte.

75 Jahre SG Alerheim: Spiel der Kleinwuchs-Nationalmannschaften ist ein Höhepunkt

Am Samstag präsentierte die SG Alerheim ihre sportliche Vielfalt mit Fußball, Tennis und Volleyball. Der Höhepunkt war jedoch das abendliche Länderspiel zwischen den kleinwüchsigen Nationalmannschaften von Deutschland und Großbritannien (wir berichteten). In einem spannenden Spiel gewannen die Briten knapp mit 3:2, doch das Ergebnis rückte angesichts der Begeisterung und Lebensfreude der Sportler in den Hintergrund. Die Stimmung im Zelt war großartig, und auch am Abend wurde weiter gefeiert, als die Band „Members“ die „Nacht in Tracht“ einläutete.

Bei der Einweihung des neuen Trainingsgeländes: (von links) Florian Schnell (Vorsitzender SGA), Franz-Josef Eger (Planer Trainingsgelände), Alexander Joas (Bürgermeister Alerheim), Stefan Rößle (Landrat Donau Ries), Christoph Schmid (MdB), Karl Schönamsgruber und Willi Rau (Schirmherren 75 Jahre SGA) und Alexander Jenke (Fa. Kutter), im Hintergrund Mitglieder des Bauausschusses der SGA. Foto: Tobias Geiß

Am Sonntag startete der Festtag mit einem feierlichen Umzug, an dem 27 Gruppen teilnahmen. Begleitet von der Deininger Musikkapelle zog der Festzug ins Zelt ein, wo die Besucherinnen und Besucher den Vormittag in gemütlicher Atmosphäre verbrachten. Am Nachmittag standen die Fußballspiele der Herrenmannschaften auf dem Programm. Während die Reserve ein Unentschieden erreichte, gewann die erste Mannschaft und sicherte sich den ersten Tabellenplatz. Besonders stolz war die SGA auf die Ehrungen, die sie von BLSV und BFV erhielt. Der Verein trägt seit 15 Jahren das höchste Qualitätssiegel des BFV und ist damit der zweite Verein in der Region, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Den Abschluss des Jubiläums bildete die Aktion „Alerheim bewegt sich wieder“, die den aktiven Geist des Vereins symbolisiert. Zum krönenden Abschluss brachte die Band „Die Unit“ das Festzelt mit ihrem Auftritt noch einmal zum Beben. (AZ)