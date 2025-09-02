Ziswinger Autocross-Fahrer trumpfen in Großaltdorf auf

Da der ACCR Ziswingen in diesem Jahr kein eigenes Autocross-Rennen veranstaltet, hat der MSC Großaltdorf den Renntermin im August übernommen und bekam bestes Rennwetter. Mit am Start waren auch einige Fahrer des ACCR Ziswingen.

Zu seinem ersten Autocross-Rennen ging Daniel Nogger in der Jugendklasse an den Start. Bereits das Training lief sehr gut für ihn und er sicherte sich den dritten Startplatz für den ersten Lauf. Dort gab er richtig Gas, holte alles aus seinem Honda heraus und entschied den Lauf für sich. Im zweiten Lauf musste er seinen ersten Platz abgeben und fuhr als Zweiter über die Ziellinie. Doch der Tag war noch nicht vorbei. Im Finale gab er noch einmal alles und fuhr bei seinem allerersten Rennen bereits einen Sieg ein.

Autocross-Rennen in Großaltdorf: ACCR Ziswingen stellt seine Klasse unter Beweis

Drei Fahrer des ACCR gingen in der Klasse 2 an den Start und boten den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Rennen. Johannes Aurnhammer sicherte sich im Zeittraining direkt Platz eins vor Thomas Nogger und Oliver Nogger. Somit waren die ersten drei Plätze für den ACCR gesichert, und das sollte sich auch in den Läufen nicht ändern, auch wenn die Platzierungen immer wieder gewechselt wurden. Im ersten Lauf ließ Thomas Nogger den zweiten Platz nicht auf sich sitzen und fuhr auf Rang eins. Doch bereits im zweiten Lauf musste er mehr kämpfen und landete auf dem dritten Platz. Im hart umkämpften Finale konnte er noch einen Platz gut machen und beendete als Zweiter den Renntag.

Oliver Nogger verteidigte im ersten Lauf seinen dritten Platz hervorragend und gab im zweiten Lauf ordentlich Gas, um auf Platz zwei vorzufahren. Im Finale erkämpfte er sich trotz technischer Probleme den dritten Platz. Einen Platz im ersten Lauf abgeben musste Johannes Aurnhammer. Doch danach war er nicht mehr zu stoppen: Nach einem ersten Platz im zweiten Lauf hatte er eine starke Ausgangsposition für das Finale, in dem er sich auch den Sieg holte.

In den Sonderläufen sind die Rieser vorne mit dabei

Marco Maier ging in der Klasse 4 an den Start. Beim Zeittraining fuhr er mit seinem neuen Fahrzeug Platz fünf ein. Nach einem fünften Platz im ersten Lauf fuhr er sich mit immer besser ein und konnte im zweiten Lauf bereits auf den dritten Rang vorfahren. Im Finale wollte Maier es dann wissen, jagte seinen Peugeot über die Strecke und nahm einen sehr starken zweiten Platz mit nach Hause.

Auch bei den Sonderläufen war der ACCR am Start. Beim Damen- und Mechanikerlauf wurde nur ein Rennen ohne vorheriges Zeittraining gefahren. Der Startplatz wurde ausgelost. Lena Nogger ging bei den Damen mit dem schnellen Honda ihres Vaters Thomas Nogger an den Start. Obwohl nicht mit Rennerfahrung ausgestattet, kämpfte die junge Fahrerin sich bereits nach dem Start nach vorne und holte sich nach einem wahnsinnig spannenden Rennen den dritten Platz. Bei den Mechanikern ging Thomas Lutz mit seinem eigenen Auto an den Start, das er für das eigentliche Rennen an einen Freund verliehen hatte. Auch er sicherte sich bereits zum Rennstart einen Spitzenplatz und fuhr souverän als Zweiter über die Ziellinie. (AZ)