So haben die Fahrer beim Autocross in Ziswingen abgeschnitten

Der 18. August hätte ein super Rennsonntag werden können. Der Aufbau für das Autocross Ziswingen lief dank vieler fleißiger Helferhände sehr gut. Während am Samstag bereits die Abnahme lief, wurden noch die letzten Arbeiten erledigt. Die Vorfreude auf den bevorstehenden Sonntag war groß. Doch dann am Morgen kam der Regen. Schon vor dem Training hatten die Helfer, Fahrer und Zuschauer mit dem durchweichten Untergrund zu kämpfen. Mit leichter Verspätung konnte dann aber in das Training gestartet werden. Leider hielt das Wetter nicht und kurz vor der Mittagspause kam der Regen wieder. Der erste Lauf konnte noch zu Ende gefahren werden, bevor während dem Mittag beraten wurde, wie es weitergeht. Um den Acker nicht weiter zu beschädigen und auch die Sicherheit der Fahrer, Zuschauer und Helfer zu gewährleisten, musste das Rennen schließlich abgebrochen werden. Da in jeder Klasse ein Lauf gefahren wurde, konnte dann nach der Mittagspause trotzdem eine Siegerehrung stattfinden.

In der Jugendklasse der Tourenwagen gab es leider nur eine Nennung. Hier konnte Ben Eberle (120) aus Aufhausen mit seinem Suzuki Swift bei den Tourenwagen der Klasse 1 mit an den Start gehen und wurde in seiner Klasse als Sieger gewertet.

Autocross Ziswingen: Marcel Biller holt den Sieg in der Klasse 1 der Tourenwagen

Vier Starter des ACCR gingen in der Klasse 1 der Tourenwagen bis 1400 ccm an den Start. Thomas Götz (147) aus Deiningen startete mit seinem Opel Tigra nach dem Zeittraining auf Platz 10 und konnte sich auf den 7. Platz vorkämpfen. Der junge Oliver Nogger (111) ging mit seinem Honda Civic an den Start. Nach einem 11. Platz im Zeittraining fuhr der Deininger noch auf Platz 8 vor. Mit seinem Golf 2 startete Nico Herrmann (152). Leider hatte der Mönchdegginger im Lauf einen Ausfall und wurde nur 10. Auch bei Michael Meyer (106) lief es nicht gut und wurde mit seinem Peugeot nur 16. Den Sieg holte sich Michael Biller (110) aus Hirschling vor Sven Kober (108) aus Bühlertann und Hans Wagner (103) aus Großaltdorf.

In der Klasse 2 der Tourenwagen bis 1600 ccm gingen drei Fahrer für den ACCR an den Start. Seinen Stammplatz ganz vorn konnte Thomas Nogger (210) aus Deiningen bereits im Training einfahren. Mit seinem Honda CRX holte er sich dann souverän den Sieg. Johannes Aurnhammer (296) aus Belzheim konnte im Zeittraining Platz 2 herausfahren. Im Lauf verteidigte er mit seinem Polo den Platz und wurde somit Zweiter. Nach langer Autocrosspause startete Joachim Eckmeier (294) mit einem Honda CRX. Seinen vierten Platz vom Zeittraining fuhr der Großsorheimer dann nach Hause. Dritter wurde Roman Faul (201) aus Deiningen.

Lauber Stefan Haas konnte den Lauf nicht beenden

Drei Fahrer des ACCR starteten in der Klasse 3 der Tourenwagen bis 1800 ccm. Darunter auch die einzige Dame im Starterfeld: Katharina Wittmann (380) fuhr mit ihrem Golf im Training auf Platz 4. In Ihrem Lauf konnte die Huisheimerin ihre Platzierung dann auch beibehalten. Mit seinem dritten Platz aus dem Training startete Chris Mühlbauer-Götz (301) aus Deiningen in den ersten Lauf. Hier konnte er mit seinem Astra dann als Dritter die Ziellinie überqueren. Leider kein gutes Rennen hatte Stefan Haas (324) aus Laub. Nach einem fünften Platz im Zeittraining konnte er den Lauf leider nicht beenden. Diese Klasse gewann Thorsten Kett (363) aus Aalen vor Johannes Scheiterlein(379) aus Kreßberg.

Bei den Tourenwagen über 1800 ccm waren fünf Starter des ACCR angetreten. Thomas Lutz (465) aus Belzheim fuhr im Training auf Platz fünf. Im Lauf konnte er mit seinem Astra bereits am Start schon Plätze gut machen und erreichte Rang drei. Auch der Appetshofener Benjamin Frank (457) konnte nach seinem sechsten Platz im Training noch verbessern. Mit seinem Peugeot 206 fuhr er im Lauf noch auf Rang vier. Der Peugeot 306 bescherte Wolfgang Voack (412) im Training den achten Platz. Im ersten Lauf erreichte der Apppetshofener dann den sechsten Platz. Mit Rang 9 startete Marcel Schmidt (406) mit seinem Peugeot 306 in den Lauf. Dort konnte er noch auf den siebten Platz vorfahren. Pech hatte leider Martin Wiedemann (416) aus Balgheim: Mit seinem neuen Seat Ibiza wurde er im ersten Lauf 11. und konnte sich im Lauf nicht mehr verbessern. Jürgen Göttler (422) aus Löpsingen gewann vor Mike Volk (488) aus Unterwilflingen.

Marco Fürst aus Amerdingen holte Sie bei den Allrad Tourenwagen

Auch heuer war Markus Feldmeier (576) aus Großsorheim wieder in der Klasse 5 der Allrad Tourenwagen unterwegs. Im Zeittraining auf Platz fünf, machte er im Lauf noch Plätze gut und wurde Dritter. Michael Engel (516) aus Harburg ging mit dem BMW seines Vaters an den Start. Von seinem sechsten Platz konnte er im Lauf noch auf Rang fünf fahren. Den Sieg holte sich Marco Fürst(551) aus Amerdingen von Christian Göttler (566) aus Oettingen.

Ohne Beteiligung von ACCR-Fahrern war die Klasse 6 der Cross Karts. Hier fuhr Juri Prozuk (698) aus Stimpfach den Sieg vor Fabian Horneber (617) aus Heilsbronn und Rene Dreger(691) aus Dornbirn ein.

Auch bei den Autocross Buggys der Klassen 7 und 8 gab es ebenfalls keine Beteiligung von ACCR-Fahrern. Leider gab es in der Klasse 7 nur eine und in der Klasse 8 nur zwei Nennungen. So wurden diese beiden miteinander gestartet. Gewinnen konnte Martin Fürtst (702) aus Amerdingen. In der Klasse 8 siegte der Schweizer Urs Lienhard (816) aus Aarau vor Jürgen Weißenburger (863) aus Donauwörth. (AZ)