Albuchschützen Schmähingen setzen auf ein bewährtes Team

Bei der Mitgliederversammlung der Albuchschützen Schmähingen im Dorfzentrum „Alte Schule“ standen die Berichte des Vorstands, Ehrungen und Neuwahlen auf dem Programm. Neben Schützinnen und Schützen mit bis zu 50 Jahren Vereinszugehörigkeit konnten auch Mitglieder für besondere Verdienste ausgezeichnet werden.

Nach der Eröffnung der Versammlung durch Schützenmeister Marco Deffner und einem Grußwort vom Vertreter des Gauvorstands, Konrad Förg, vergaben Letzterer und Schützenmeisterin Daniela Löfflad Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft. Ausgezeichnet wurden Thomas Schreiber (20 Jahre), Claudia Denteler (25), Margot Braun (40), Werner Beck, Gerhard Pflanz, Johannes Hubel sowie Günter Deffner (alle 50). Für besondere Verdienste wurden ausgezeichnet: Hermann Dollmann und Markus König mit der Ehrennadel des Bezirks Schwaben im BSSB für treue Mitarbeit sowie Rudolf Rösch mit Verdienstnadel in Silber. Das Gauehrenzeichen in Bronze des Riesgau Nördlingen erhielten Markus Hopf, Barbara Imrich und Daniel Oswald. Zuletzt wurde dem Nachwuchsschützen Hannes Benninger noch der Schülerwanderpokal des Gaukönigsschießens überreicht.

Turnusmäßige Wahlen zum neue Führungsteam bei den Albuchschützen Schmähingen

Schützenmeisterin Sabine Graf ging in ihrem Jahresbericht auf die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr ein. Besondere Höhepunkte waren der Jugendausflug, ein Trainingslager in Raggal sowie der Schützenausflug zur Oberlandhütte. Kassenwartin Jutta Schreiber berichtete der Versammlung, dass die Vereinsfinanzen in Ordnung seien.

Als Schützenmeister wiedergewählt wurden Marco Deffner, Sabine Graf, Daniela Löfflad und Thomas Schreiber. Weitere Mitglieder im Schützenmeisteramt sind Kassenwartin Jutta Schreiber, Schriftführerin Laura Schreiber, Sportleiter Michael Endreß, Jugendsportwarte Susanne Hopf und Verena Klink und Waffenwart Markus Hopf. Der Vorstand wird im Vereinsausschuss durch folgende gewählte Beisitzer unterstützt: Nicole Benninger, Margot Braun, Willi Denteler, Hermann Dollmann, Irmgard Eisele, Benjamin Hopf, Renate Hopf, Barbara Imrich, Markus König, Erich Oswald, Noah Oppel, Martin Rösch, Anja Ruff und Gabi Weidner-Klein. Weiter im Amt bleiben Kassenprüfer Gerhard Oswald und Andi Ruff, sowie die Fahnenträger Thomas Benninger, Markus Hopf und Erich Oswald.

Martin Klink gewinnt das Preisschießen in Schmähingen

Der Vorschlag, die Mitgliedsbeiträge unverändert beizubehalten, wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Marco Deffner gab einen Ausblick über die kommenden Veranstaltungen und bedankte sich im Namen des Vorstands bei der Jugendbetreuung für ihre Nachwuchsarbeit und namentlich bei Thomas Kirschner, Thomas Schreiber und Willi Denteler für ihr besonderes Engagement. Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Siegerehrung des Preisschießens auf dem Programm: Erster wurde Martin Klink, vor Nico Graf und Renate Hopf. (AZ)