Ostereierschießen bei den Albuchschützen

Lustiges und lockeres Testschießen für jedermann in Schmähingen.

61 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben beim Ostereierschießen der Albuchschützen Schmähingen teilgenommen. Die Einladung zu der Veranstaltung richtete sich einerseits an neue Interessenten, um das Luftgewehrschießen auszuprobieren, andererseits an die Vereinsmitglieder zu einem spaßigen Wettbewerb.

Geschossen wurde auf spezielle Oster-Motiv-Scheiben an den elektronischen Schießständen. Fast alle der 720 vorrätigen bunten Ostereier wurden „herausgeschossen“. Der Höhepunkt des geselligen Abends im Dorfzentrum „Alte Schule“ in Schmähingen war die Prämierung der neuen „Ostereierkönige“: Die Gewinnerin bei der Jugend war Hanna Hopf mit 60 Punkten. Am zielsichersten bei den Damen war Gabi Weidner-Klein mit 180 Punkten und bester „Hasenjäger“ wurde Nico Graf mit 205 Punkten. (AZ)