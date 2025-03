Die Angels haben es nun selbst in der Hand, die Playoffs zu erreichen

Angels Nördlingen und Wings (zu Deutsch: Flügel) Leverkusen. Zwei Vereine der 1. Damenbasketball-Bundesliga, deren Namen mit dem Traum vom Fliegen, im Idealfall mit Höhenflügen zu tun haben. Doch nur einer von ihnen wurde am vorletzten Spieltag der Hauptrunde dem bedeutungsschwangeren Vereinsbild gerecht, nämlich das in vielen Belangen überlegene Heimteam der Eigner Angels Nördlingen. Ein 73:56 (16:10, 19:12, 23:15, 15:19)-Erfolg stand am Ende auf der Anzeigetafel der Hermann-Keßler-Halle, was bedeuten könnte, dass dem „voraussichtlich letzten Spiel der Angels 24/25“ (O-Ton Vereinsheft zum Spiel) doch noch weitere in den Playoffs folgen werden.

