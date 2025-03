Eigner Angels Nördlingen: Nach dem Pokal ist vor den Playoffs

In den nächsten beiden Spielen entscheidet sich, ob die Saison 2024/25 für die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen am 15. März beendet ist oder ob sie doch noch den achten und damit letzten Platz in den Playoff-Begegnungen um die deutsche Meisterschaft ergattern. Notwendig ist dazu mindestens ein Sieg, vor allem am Samstag (Tipp-Off um 19 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle) im vorerst letzten Heimspiel gegen die Wings Leverkusen, die selbst noch – wenn auch nur geringe – Ambitionen auf Rang acht haben.

