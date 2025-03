Angels zeigen bei zu hoher Niederlage ansprechende Leistung

Zum dritten Mal in Folge haben sich die am finanziellen Tabellenende stehenden Nördlinger Angels für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft im Frauenbasketball qualifiziert. Bis ein Team dreimal gewinnt, spielen dabei die acht besten Vereine der 1. DBBL in den Meisterschaftsrunden um die Krone. Die Nördlingerinnen als Tabellenachter müssen im Viertelfinale zu Tabellenführer Keltern. Dabei finden die ersten beiden Spiele in Keltern statt, Spiel drei und gegebenenfalls vier in Nördlingen. Ein mögliches fünftes und entscheidendes Spiel wiederum fände in Keltern statt, das sich jedoch im Verlauf der Saison als unbezwingbarer Kontrahent für die Angels entpuppt hat – wenn auch oftmals erst Richtung Ende des Spiels. So war es auch am Mittwochabend.

