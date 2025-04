Anja Huggenberger regiert die St. Ulrich Schützen

Die St. Ulrich Schützen Marktoffingen haben ihre Schützenkönige dieses Jahr im Gasthaus Ochsen gekürt. Florian Michel ließ das Jahr 2024 per Bilderpräsentation Revue und erwähnte neben den kulturellen Veranstaltungen, allen voran die Bezirkskönigsfeier in Vöhringen und die Schützenkirchweih, auch die Sportlichen Erfolge bei überregionalen Meisterschaften (2. Platz Bayerische Meisterschaft LP – Junioren) und im RWK mit dem Aufstieg der 1. LP-Mannschaft in die Gauoberliga.

Bevor mit der Preisverteilung begonnen wurde, nahm Michel die Ernennung des neuen Ehrenmitglieds Herbert Oettle vor und lobte sein langjähriges Engagement im Vorstand der St. Ulrich Schützen. Nun begann die Pokalverleihung und die Bekanntgabe des Gewinners der Seniorenscheibe. Den Jugendwanderpokal sicherte sich im Jahr 2024 Moritz Kienle, vor Silas Kienle und Nils Stark. Bei der Seniorenscheibe setzte sich im Jahr 2024 Herbert Oettle mit einem 88-Teiler durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Helene Kratzer und Vorjahressieger Arno Müller. Nachdem im Vorjahr die LG-Schützin Anja Huggenberger den LP-Pokal gewonnen hatte, setzte sich dieses Mal wieder ein LP-Schütze durch und somit belegte Florian Wolf mit einem 61-Teiler den ersten Platz. Knapp dahinter folgten Jonas Kratzer (84-Teiler) und Matthäus Wolf (90-Teiler). Erstmals wurde der von Florian Michel neu gestiftete Wanderpokal Licht verliehen. Diesen sicherte sich Samuel Seitz vor Lian Pücher und Toni Stark.

Erstmals verleihen die Marktoffinger auch Pokale an Lichtpistolenschützen

Nach einem kurzen Musikstück stand die Ehrung der Vereinsmeister in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole Schützen/Jugend und Lichtgewehr/Lichtpistole an. Erneut sicherte sich Matthäus Wolf (1860 Ringe) den ersten Platz mit der Luftpistole. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Florian Wolf (1813 Ringe) und Silas Kienle (1805 Ringe). Bei den Luftgewehrschützen sicherte sich Florian Michel den Titel Vereinsmeister mit 1740 Ringen. Auf den Plätzen zwei und drei reihten sich hier die Mannschaftskollegen Johannes Oettle (1661 Ringe) und Peter Rauwolf (1607 Ringe) ein.

Bei der Klasse Luftpistole Jugend setzte sich Nils Stark mit 757 Ringen durch und verwies die Nachwuchsschützen Toni Meyer (687 Ringe) und Max Bühlmeyer (536 Ringe) auf die Plätze zwei und drei. Erfreulich war, dass dieses Jahr neben der Vereinsmeisterschaft Lichtgewehr erstmals die Vereinsmeisterschaft Lichtpistole ausgeschossen wurde und somit ein zusätzlicher Anreiz für die Jungschützen ab zehn Jahren geboten wurde. Den Titel mit dem Lichtgewehr sicherte sich Samuel Seitz mit 807 Ringen vor Lian Pücher (747 Ringe) und Toni Stark (726 Ringe). Bei der Lichtpistole gewann Fabian Bühlmeyer mit 465 Ringen ebenfalls vor Lian Pücher (461 Ringe) und Toni Stark (407 Ringe).

Rekordbeteiligung bei der Jugend der St.-Ulrich-Schützen Marktoffingen

Der Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der neuen Schützenkönige. Vorher allerdings erfolgte die Verleihung der Bürgerscheibe durch Bürgermeister Helmut Bauer. Nach dem Erfolg im vorigen Jahr luden die St. Ulrich Schützen im Rahmen ihres Bürgerschießens erneut zu Glühwein, Punsch und Grillwürsten ein. Dieses fand im Dezember statt und brachte ebenfalls wieder eine hervorragende Teilnehmerzahl von 45 Schützen an den Stand. Sieger wurde dieses Jahr Martin Bosch mit einem 31-Teiler. Auf dem zweiten Platz landete Bernd Seitz (67-Teiler) und Melanie Schoeps (144,0-Teiler) wurde Dritte. Alle drei Sieger durften sich über Getränkegutscheine für 30, 20 und 10 Liter freuen. Zur Königsproklamation übernahm Tobias Michel das Mikrofon und läutete erneut in gekonnter Manier die Proklamation ein. Beim Wettbewerb um den Jugendkönig gab es eine Rekordbeteiligung mit 16 Jungschützen. Durchgesetzt hat sich hier schließlich Nils Stark (40-Teiler) und regiert nun die Jungschützen im Jahr 2025. Auf den Plätzen zwei und drei landete der Vorjahressieger Moritz Holzmeier und Silas Kienle.

Nun stand die Proklamation des Schützenkönigs 2025 an. Von den 20 Teilnehmern wurden die drei besten Schützen nach vorne gebeten. Dies waren der im Jahr 2024 ausgeschiedene Schützenmeister Martin Bosch, Johannes Oettle und Anja Huggenberger. Tobias Michel steigerte nach der Bekanntgabe des Drittplatzierten Martin Bosch nochmals die Spannung und erwähnte, dass den neuen Schützenkönig und den Vizekönig nur ein Teiler trennt. Mit einem 28-Teiler setzte sich schließlich Anja Huggenberger als Schützenkönigin durch. (AZ)