Marktoffinger Schützen steigern ihren Mannschaftsrekord noch weiter

Die Rieser Luftpistolen-Mannschaften der Gauoberliga sind am vergangenen Freitag in die Rückrunde gestartet. Hierbei gewann Marktoffingen mit Mannschaftsrekord gegen starke Alerheimer Gastgeber. Die Heimmannschaften Balgheim (gegen Dürrenzimmern II) und Fremdingen (gegen Aufhausen) behielten die Punkte bei sich.

Schützengesellschaft Alerheim – St. Ulrich Marktoffingen 1424:1447 Ringe. Die Alerheimer erreichten mit 1424 Ringen ihr bisher zweitbestes Saisonergebnis, mussten sich aber einer sehr stark schießenden Mannschaft aus Marktoffingen (1447 Ringe) geschlagen geben. Bester Schütze des Wettkampfes war wieder einmal Matthäus Wolf, der mit 375 Ringen sein bisher bestes Rundenwettkampf-Ergebnis erzielte und seinen Vorsprung in der Einzelwertung um 15 Ringe ausbaute. Auch Silas Kienle überzeugte mit 361 Ringen. Komplettiert wurde der erneute Mannschaftsrekord der Marktoffinger in dieser Saison durch sehr gute Leistungen von Florian Wolf (355 Ringe) und Marius Stark, der trotz angeschlagener Gesundheit mit 356 Ringen sein bisher bestes Saisonergebnis schoss.

Bester Schütze der SG Alerheim war Georg Hermanns, der mit 358 Ringen sein bisher zweitbestes Ergebnis ablieferte. Mit nur zwei Ringen weniger schlossen Martin Bachmann und Florian Tobias ab. Thomas Wellinger reihte sich mit 354 Ringen nur knapp dahinter ein. Die Marktoffinger Jungschützen machten mit ihrem souveränen Ergebnis von 1447 nochmal deutlich, dass sie bei den Aufstiegskämpfen zur Bezirksliga antreten wollen.

Gauoberliga Luftpistole erlebt Wettkampftag voller Bestleistungen

Germania Balgheim – Junglandbund Dürrenzimmern II 1405:1363 Ringe. Wieder einmal war es Mario Schefenacker für die Balgheimer Gastgeber, der mit 362 Ringen das beste Ergebnis des Wettkampfes schoss. Knapp dahinter lieferte Karl-Heinz Gruber mit 357 Ringen seine persönliche Bestleistung ab. Michael Mayer erzielte mit 349 Ringen ebenfalls Saisonbestleistung. Erstmals in der Startformation schoss Jonas Wallmüller für Werner Wallmüller und ergänzte das Mannschaftsergebnis um 337 Ringe auf 1405 Ringe – das beste RWK-Ergebnis für die Balgheimer.

Für Dürrenzimmern II traten die Mannschaftsschützen Florian Rehle (348 Ringe), Martin Rau (346 Ringe), Alfred Leiminger (336 Ringe) und Ramon Maier (333 Ringe) an. Ihre 1363 Ringe stellen das beste Ergebnis der Mannschaft aus Dürrenzimmern in der aktuellen Saison dar, und Martin Rau durfte sich über seine persönliche Bestleistung freuen. Allerdings reichte dieses Ergebnis nicht für einen Punktgewinn, und somit belegt Dürrenzimmerns Zweite den sechsten Platz und sollte nächste Woche gegen Fremdingen punkten. Die Ersatzschützen Friedrich Gloning und Stefan Ulrich erzielten passable Ergebnisse von 318 und 302 Ringen.

Erster Sieg der Fremdinger Schützen setzt Dürrenzimmerns Zweite unter Druck

Hubertus Fremdingen – Grenzschützen Aufhausen 1380:1354 Ringe. Ebenfalls Saisonbestleistung wurde in Fremdingen geschossen, und somit erreichten die Hubertus-Schützen mit 1380 Ringen ihren ersten Punktgewinn der laufenden Runde. Die bisher zweitbeste Schützin in der Gauoberliga, Fremdingens Silvia Wagner, machte mit hervorragenden 372 Ringen ihre Ambitionen auf eine Top-Platzierung in der Einzelwertung deutlich. Erstmals startete Peter Reinold für die Fremdinger und erzielte mit 337 Ringen einen guten Einstand. Jungschütze Jonas Gall (336 Ringe) und Diana Benninger (335 Ringe) komplettierten die Mannschaftswertung. Sandra Benninger erzielte mit 331 Ringen ihr bestes Resultat.

Bei den Grenzschützen Aufhausen erzielten zwei Schützen ihre persönlichen Bestleistungen: Sigrid Mühlbacher (334 Ringe) und Daniel Eberle (363). Christian Wunder blieb mit 353 Ringen unter seinen Möglichkeiten. Klaus Thum fand nicht so richtig in den Wettkampf und musste sich mit 304 Ringen zufriedengeben. Da nun Fremdingen und Dürrenzimmern II punktgleich sind, kommt es nächste Woche in Dürrenzimmern zum Showdown um den Abstiegsplatz. (AZ)