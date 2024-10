Der Deutsche Meister kommt aus Maihingen

Vom 3. bis 6. Oktober hat in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover die Deutsche Meisterschaft der Auflageschützen Kleinkaliber/Pistolen stattgefunden. Jedes Jahr treffen sich hier die besten Schützen des ganzen Landes zu diesem größten Breitensport-Event im Schützenjahr. Mit dabei war auch der Maihinger Edwin Vietz, der dabei die versammelte Konkurrenz auf die Plätze verwies und sich den Titel holte – einzeln und mit der Mannschaft.

An dieser Meisterschaft darf nur teilnehmen, wer sich auf den entsprechenden Landesmeisterschaften qualifiziert. Jeder teilnehmende Schütze muss in der Qualifikation eine festgelegte Limitzahl erreichen. Für den Schützen des Schützenvereins St. Sebastian Maihingen, Edwin Vietz, erfüllte sich ein Traum. In der Einzelwertung mit dem Kleinkalibergewehr Auflage in der Disziplin 100 Meter erreichte er mit grandiosen 318,3 Ringen den ersten Platz und wurde somit Deutscher Meister. Mit seiner Mannschaft aus Niederstotzingen erreichte er mit insgesamt 944,6 Ringen ebenfalls den ersten Platz in dieser Disziplin. Dieses Spitzenergebnis rundet für Vietz ein sehr erfolgreiches Schützenjahr 2024 ab. (AZ)