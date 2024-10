Starkes Ansbach vermiest TSV-Basketballern den Heimauftakt

Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Treuchtlingen am vergangenen Wochenende wollten die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen auch in der eigenen Halle den ersten Sieg feiern, wobei dafür ein starker Gegner aus Ansbach geschlagen werden musste. Der Gastgeber startete gut in die Partie und hielt das Spiel die erste Hälfte über offen. Doch nach der Pause drehten die Franken auf, erspielten sich einen 15:0 Lauf und brachten die Führung anschließend über die Ziellinie. Mit 75:88 unterlagen die Rieser den hoch gehandelten Mittelfranken.

Max Scherer