Ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind am Mittwochabend die Basketball-Frauen der Eigner Angels Nördlingen. In der dritten Runde des DBBL-Pokals war Zweitligist New Basket Oberhausen mit 37:80 klar unterlegen und auch für die derzeit angeschlagenen Nördlingerinnen kein Gegner.

