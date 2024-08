Eigner Angels Nördlingen gelingt Glücksgriff in misslicher Lage

Wenige Wochen vor Trainingsbeginn ereilt eine erste Hiobsbotschaft die Eigner Angels Nördlingen: Die in der Starting Five gesetzte Point Guard Enija Viksne, die in der vergangenen Saison regelmäßig zu überzeugen wusste, verletzte sich im Sommer, während sie mit der lettischen Nationalmannschaft die U20-EM bestritt. Nachdem die Diagnose unklar ist, aber das Risiko, dass Viksne nicht rechtzeitig zur Vorbereitung in Nördlingen sein könnte, zu hoch ist, musste nach einem adäquaten Ersatz gesucht werden. Eine Spielerin zu finden, die all die gesetzten Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt, gestaltet sich so kurz vor dem Beginn der Vorbereitung als äußerst schwierig. Dennoch wurde das Team um den sportlichen Leiter Martin Fürleger fündig, und umso größer ist die Freude, nun die Verpflichtung von Laura Schinkel bekanntgeben zu können. Darüber hinaus können die Nördlingerinnen mit Laci Hawthorne eine international erfahrene Spielerin aus den USA vorstellen.

Laura Schinkel ist in Halle an der Saale geboren und spielte für die dortige Mannschaft fast ein Jahrzehnt. Zur abgelaufenen Saison verließ sie den Syntainics MBC, denn es sei an der Zeit gewesen, etwas Neues zu sehen und etwas Neues zu erleben. Ein Tapetenwechsel würde ihr guttun, so die Begründung der 25-Jährigen. Diese gewünschte neue Herausforderung hat sie in Nördlingen gefunden.

Angels-Neuzugang Laura Schinkel hat den Nördlingerinnen schon gezeigt, was sie kann

Schinkel wird Enija Viksne auf der Guard-Position ersetzen. In den jüngsten Aufeinandertreffen der Angels mit Halle zeigte die 1,72 Meter große Aufbauspielerin ihr Können. Durchschnittlich 13 Punkte schenkte sie den Angels in den Viertelfinalspielen ein und zeigte vor allem in der Defense ihren physischen Spielstil. Dank ihrer professionellen Entwicklung beim MBC wird die zweimalige A-Nationalspielerin (2022) eine Bereicherung für das Team sein und trotz ihres jungen Alters zu den Erfahrensten des Teams gehören. Mit ihrer Verpflichtung ist den Verantwortlichen ein echter Glücksgriff in einer solch unglücklichen Lage gelungen. Das erste Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Club bestreiten Laura Schinkel und ihr Team am 30. November in der Hermann-Keßler-Halle.

Der zweite Neuzugang heißt Laci Hawthorne und kommt aus Fort Worth, der mit ziemlich genau einer Million Einwohner fünftgrößten Stadt Texas‘. Als eine von vier Geschwistern schloss die 25-Jährige ihre akademische Laufbahn mit einem Master in Sportmanagement an der Utah State University ab und spielte als Profi seitdem bereits in mehreren Ländern. So konnte sie nach ihrer basketballerischen Ausbildung in den Vereinigten Staaten in Zypern, Irland und Australien erste wichtige Auslandserfahrungen sammeln. Vor allem bei ihrer letzten Station in Perth wusste sie mit guten Statistiken zu überzeugen. Mit einem durchschnittlichen Double-Double, bestehend aus 17 Punkten und zehn Rebounds pro Spiel, soll sie auch künftig im Angels-Dress für Furore unter dem Korb sorgen.

Laci Hawthorne soll der Nördlinger Mannschaft mit ihrer internationalen Erfahrung helfen

Kurt Wittmann, ständiger Berater des sportlichen Leiters Martin Fürleger, schätzt die 1,83 Meter große Athletin vor allem wegen ihrer Persönlichkeit: „Neben ihrer Athletik und ihren basketballerischen Fähigkeiten hat uns insbesondere das persönliche Auftreten einer ehrgeizigen und selbstbewussten Athletin beeindruckt.“ Sie wird als Forward auf den Positionen drei und vier zum Einsatz kommen und in der Defense als Konstante für die nötige Stabilität sorgen. „Laci wird unserem extrem jungen Team guttun, nicht nur, weil sie die Mannschaft offensiv wie defensiv tragen kann, sondern weil sie mit ihrer internationalen Erfahrung einen offenen und kommunikativen Spirit einbringen kann“, ergänzt Kurt Wittmann. (AZ)